Wołodymyr Zelenski po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Wskazał obszar do poprawy
Wołodymyr Zełenski spotkał się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. "Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, by chronić życie Ukraińców i osiągnąć pokój" - przekazał po rozmowach prezydent Ukrainy. Podczas wizyty w USA Zełenski weźmie udział w pogrzebie senatora Lindseya Grahama, który uchodził za jednego z najbardziej przyjaznych Ukrainie współpracowników Trumpa.
Zełenski oświadczył po przylocie do Stanów Zjednoczonych we wtorek, że priorytetem w jego rozmowach z prezydentem Trumpem będzie obrona przeciwrakietowa i strategiczna współpraca.
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"Już przybyłem do Stanów Zjednoczonych. Nasz harmonogram obejmuje spotkania z prezydentem Trumpem, jego zespołem i tymi, którzy mogą wesprzeć naszą obronę. (...). Pokój musi być bliższy" - przekazał ukraiński przywódca na platformie X. Do wpisu załączył wideo, na którym widać oficjalne powitanie go przez amerykańskich urzędników.
Prezydent Ukrainy przybył do Białego Domu ok. godz. 9.40 (godz. 15:40 w Polsce). Po kilkunastu minutach Zełenski poinformował, że odbył "dobre spotkanie" z prezydentem USA.
"Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, by chronić życie Ukraińców i osiągnąć pokój. Przede wszystkim złożyłem prezydentowi Trumpowi kondolencje z powodu śmierci Lindseya Grahama. Był on prawdziwym przyjacielem Ukrainy" - napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych.
"Omówiliśmy z prezydentem kwestię licencji na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot oraz kilka innych pomysłów, które mogą okazać się pomocne. Rozmawialiśmy również o dyplomacji – istotne jest zintensyfikowanie działań na tym polu. Nasze zespoły uzgodnią szczegóły dalszej współpracy. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym za ich zdecydowane wsparcie" - podkreślił.
W Białym Domu jest już również premier Izraela Benjamin Netanjahu, z którym Trump miał się spotkać o godz. 11 (godz. 17 w Polsce). Rozmowy mają być zamknięte dla prasy.
Zełenski i Netanjajhu w USA. Pogrzeb Grahama w tle
Zełenski i Netanjahu składają wizytę w USA w związku z pogrzebem republikańskiego senatora Lindseya Grahama. Najprawdopodobniej obaj politycy wezmą udział w oficjalnej części pogrzebu parlamentarzysty, który znany był z wspierania tych państw.
"Oczywiście, w imieniu całej Ukrainy, uczcimy pamięć senatora Lindseya Grahama. Wraz ze wszystkimi uczestnikami uroczystości w Waszyngtonie, będziemy wspominać jego zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i wolności w całej wspólnocie transatlantyckiej i na całym świecie" - wspomniał ukraiński prezydent.
Amerykańska gazeta: Trump poprawił relacje z Zełenskim
Dziennik "Wall Street Journal" zasugerował we wtorkowym artykule, że relacje Zełenskiego z Trumpem uległy znacznej poprawie. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy amerykański przywódca miał uznać, że Ukraina ma szansę wygrać trwającą wojnę z Rosją.
Gazeta podkreśliła, że Trump przez wiele miesięcy powtarzał w prywatnych rozmowach z doradcami, że Ukraina przegrywa wojnę. Jednak w ostatnich tygodniach zaczął inaczej wyrażać się o Zełenskim i Ukrainie. Trump, jak przekazali rozmówcy dziennika, jest pod wrażeniem odporności Zełenskiego, którego wojska są w stanie zadawać ciosy na terytorium Rosji.
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Zmiana nastąpiła po kilku spotkaniach, do których doszło w ramach skoordynowanej kampanii europejskich przywódców przy okazji globalnych szczytów. Prezydent Ukrainy próbował wówczas oczarować Trumpa - ujawnił dziennik.
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