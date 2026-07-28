Zełenski oświadczył po przylocie do Stanów Zjednoczonych we wtorek, że priorytetem w jego rozmowach z prezydentem Trumpem będzie obrona przeciwrakietowa i strategiczna współpraca.

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"Już przybyłem do Stanów Zjednoczonych. Nasz harmonogram obejmuje spotkania z prezydentem Trumpem, jego zespołem i tymi, którzy mogą wesprzeć naszą obronę. (...). Pokój musi być bliższy" - przekazał ukraiński przywódca na platformie X. Do wpisu załączył wideo, na którym widać oficjalne powitanie go przez amerykańskich urzędników.

I have already arrived in the United States. Our schedule includes meetings with President Trump, his team, and those who can support our defense. Our number-one priority is anti-ballistic defense and strategic cooperation with America. Peace needs to be brought closer.



Of… pic.twitter.com/jcsLCFetwk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

Prezydent Ukrainy przybył do Białego Domu ok. godz. 9.40 (godz. 15:40 w Polsce). Po kilkunastu minutach Zełenski poinformował, że odbył "dobre spotkanie" z prezydentem USA.

"Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, by chronić życie Ukraińców i osiągnąć pokój. Przede wszystkim złożyłem prezydentowi Trumpowi kondolencje z powodu śmierci Lindseya Grahama. Był on prawdziwym przyjacielem Ukrainy" - napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych.



"Omówiliśmy z prezydentem kwestię licencji na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot oraz kilka innych pomysłów, które mogą okazać się pomocne. Rozmawialiśmy również o dyplomacji – istotne jest zintensyfikowanie działań na tym polu. Nasze zespoły uzgodnią szczegóły dalszej współpracy. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym za ich zdecydowane wsparcie" - podkreślił.

A good meeting with President Trump @POTUS at the Oval Office. Thank you for everything we do together to protect the lives of Ukrainians and advance peace. First and foremost, I offered President Trump our condolences on the passing of Lindsey Graham. He was a true friend of… pic.twitter.com/56yoaeqb2B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

W Białym Domu jest już również premier Izraela Benjamin Netanjahu, z którym Trump miał się spotkać o godz. 11 (godz. 17 w Polsce). Rozmowy mają być zamknięte dla prasy.

Zełenski i Netanjajhu w USA. Pogrzeb Grahama w tle

Zełenski i Netanjahu składają wizytę w USA w związku z pogrzebem republikańskiego senatora Lindseya Grahama. Najprawdopodobniej obaj politycy wezmą udział w oficjalnej części pogrzebu parlamentarzysty, który znany był z wspierania tych państw.

"Oczywiście, w imieniu całej Ukrainy, uczcimy pamięć senatora Lindseya Grahama. Wraz ze wszystkimi uczestnikami uroczystości w Waszyngtonie, będziemy wspominać jego zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i wolności w całej wspólnocie transatlantyckiej i na całym świecie" - wspomniał ukraiński prezydent.

Amerykańska gazeta: Trump poprawił relacje z Zełenskim

Dziennik "Wall Street Journal" zasugerował we wtorkowym artykule, że relacje Zełenskiego z Trumpem uległy znacznej poprawie. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy amerykański przywódca miał uznać, że Ukraina ma szansę wygrać trwającą wojnę z Rosją.

Gazeta podkreśliła, że Trump przez wiele miesięcy powtarzał w prywatnych rozmowach z doradcami, że Ukraina przegrywa wojnę. Jednak w ostatnich tygodniach zaczął inaczej wyrażać się o Zełenskim i Ukrainie. Trump, jak przekazali rozmówcy dziennika, jest pod wrażeniem odporności Zełenskiego, którego wojska są w stanie zadawać ciosy na terytorium Rosji.

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Zmiana nastąpiła po kilku spotkaniach, do których doszło w ramach skoordynowanej kampanii europejskich przywódców przy okazji globalnych szczytów. Prezydent Ukrainy próbował wówczas oczarować Trumpa - ujawnił dziennik.

Prezydent USA nabrał podziwu dla ukraińskiego przemysłu dronowego - zwłaszcza zdolności Kijowa do obrony przed tymi samymi dronami, z którymi USA mają do czynienia w wojnie z Iranem. Trump, jak powiedział jeden z wysokich rangą urzędników administracji, Trump lubi zwycięzców - a zdaniem prezydenta USA Zełenski coraz bardziej na takiego wygląda.