Jak donosi Kyiv Post, rosyjskie siły przeprowadziły serię ataków na terenie obwodu donieckiego. Efekty były tragiczne - zginęło łącznie czterech cywilów.

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W miejscowościach Drużkiwka oraz Spaśko-Mychajliwka w obwodzie donieckim zginęło dwóch mężczyzn w wieku 38 i 55 lat oraz 47-letnia kobieta. W Kramatorsku śmierć poniósł natomiast 55-latek.

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Rannych zostało 18 osób, w tym 11-miesięzostało dziecko. Zdaniem portalu obrażenia powstały na ogół od wybuchów ora odłamków dronów.

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Uszkodzone zostały budynki wielorodzinne, prywatne domy oraz pojazdy.

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W podobnym czasie doszło też do uderzeń na terytorium Rosji. Jak donosi agencja AFP, w nocy z poniedziałku na wtorek w obwód moskiewski zostało wymierzonych 390 dronów. "Większość z nich została zneutralizowana przez siły obrony powietrznej" - przekazał na Telegramie mer Moskwy Siergiej Sobjanin.

Szczegóły sprawy opisuje agencja Unian. Zgodnie z jej informacjami w kilku miejscach wybuchły pożary. Na zdjęciach oraz nagraniach udostępnionych na kanale Exilenova+ na Telegramie widać, że trafiony został m.in. zakład produkcyjny w Czechowie koło Moskwy, nad którym pojawiły się kłęby dymu. Firma zajmuje się produkcją urządzeń hydromechanicznych, konstrukcji metalowych oraz wyrobów dla instalacji energetycznych i wodnych.

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Jak przypomina AFP, we wtorek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma się spotkać ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim. W czwartek prezydent Ukrainy zapowiedział w rozmowie z amerykańską prawicową aktywistką Laurą Loomer, że planuje udać się do USA na pogrzeb senatora Lindseya Grahama.