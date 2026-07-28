"Wyczyn" Polaka zaskoczył Niemców. "Jak on tego dokonał?"

Świat

78-letni kierowca z Polski bezgranicznie zaufał wskazaniom nawigacji. Urządzenie poprowadziło go leśnymi drogami, a następnie stromym szlakiem pieszym w bawarskich Alpach. Podróż zakończyła się na wąskiej kładce, na której volvo zawisło podwoziem. Akcja służb trwała ponad cztery godziny.

Czarny samochód z otwartymi drzwiami, częściowo zjeżdżający z drewnianego mostku w górzystym, zalesionym terenie.
Freiwillige Feuerwehr Krün
Samochód 78-letniego kierowcy z Polski utknął na kładce dla pieszych w Krün w Bawarii

Do niecodziennego zdarzenia doszło w poniedziałek w pobliżu miejscowości Krün w Bawarii. Polski kierowca poruszał się samochodem marki Volvo i - jak wynika z relacji niemieckich mediów - konsekwentnie wykonywał polecenia nawigacji.

 

Początkowo urządzenie skierowało 78-latka na leśne drogi prowadzące w stronę górskiej hali Finzalm. Polak nie przerwał jednak jazdy, gdy trasa zaczęła stawać się coraz węższa. Zamierzał kontynuować podróż wzdłuż potoku Finzbach w kierunku Esterbergalm.

Nawigacja kazała jechać dalej. Polak skończył na wąskiej kładce

Z każdym kolejnym metrem warunki stawały się coraz trudniejsze. Szeroka początkowo droga leśna stopniowo przechodziła w stromy szlak przeznaczony dla pieszych.

 

Według dowódcy straży pożarnej w Krün Antona Simona odcinek, którym przejechał Polak, byłby trudny do pokonania nawet traktorem. Służby nie kryły zdziwienia, że kierowcy udało się dotrzeć samochodem tak daleko.

 

- Jak on tego dokonał, pozostaje dla nas zagadką - przyznał strażak w rozmowie z lokalnym portalem merkur.de.

 

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Nietypowa podróż zakończyła się na kładce dla pieszych przerzuconej nad Angerl-Graben. Konstrukcja była znacznie węższa od samochodu. Koła volvo zsunęły się po obu stronach kładki, a pojazd zatrzymał się na niej podwoziem.

 

Kierowca nie był w stanie ruszyć ani do przodu, ani do tyłu. O pomoc poprosił przechodzącego w pobliżu turystę. Ten próbował sprowadzić miejscowego rolnika, ale nawet on nie zdołał wydostać samochodu. Ostatecznie powiadomiono służby ratunkowe.

Cztery godziny walki o volvo. Polak odpowie za wykroczenie

Po dotarciu na miejsce strażacy musieli najpierw zabezpieczyć konstrukcję. Istniało bowiem ryzyko, że wąska kładka nie wytrzyma ciężaru volvo i zawali się razem z pojazdem.

 

Ratownicy podparli przeprawę, a następnie rozpoczęli skomplikowaną operację podnoszenia samochodu. W akcji uczestniczyli strażacy z Krün, firma holownicza z Mittenwaldu, miejscowy rolnik z traktorem oraz pracownicy komunalni dysponujący pojazdem Unimog.

 

Do podniesienia volvo wykorzystano również specjalne poduszki pneumatyczne i sprzęt ratowniczy. Dopiero wtedy pojazd udało się ostrożnie zdjąć z kładki i odholować.

 

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Cała operacja trwała ponad cztery godziny i zakończyła się dopiero wieczorem. Mimo niebezpiecznego położenia samochodu nikt nie odniósł obrażeń.

 

Na wydostaniu samochodu z górskiego szlaku sprawa się jednak nie zakończyła. Niemiecka policja wszczęła wobec 78-letniego Polaka postępowanie w sprawie wykroczenia.

 

Funkcjonariusze podkreślili, że kierowca poruszał się drogami i szlakami, które nie były przeznaczone dla ogólnego ruchu samochodowego.

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Agata Sucharska / polsatnews.pl
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