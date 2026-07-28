Lider prawicy po rozłamie w PiS. Polacy wskazali faworyta

Ankietowanym zadano następujące pytanie: "Kto po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości będzie teraz głównym liderem prawicy?". Na pierwszym miejscu uplasował się szef partii, Jarosław Kaczyński, na którego głos oddało 20 proc. badanych.

ZOBACZ: "Nowy Morawiecki" i łagodna frakcja w PiS. "Taki jest plan"

Tuż za nim uplasował się prezydent Karol Nawrocki, który zgarnął 18 proc. głosów. Podium zamknął natomiast były premier, Mateusz Morawiecki. Na niego głos oddało 9 proc. respondentów.

Rozłam na prawicy. Polacy zabrali głos w sondażu, wskazali lidera

Ankietowani wskazywali także na lidera Konfederacji, Sławomira Mentzena, który uzyskał 7 proc. głosów. O tym, że to Grzegorz Braun będzie teraz głównym liderem prawicy, przekonanych jest 3 proc. respondentów. Odpowiedź "ktoś inny" została wybrana przez 1 proc. uczestników badania.

ZOBACZ: "Czyżby Konfederacja miała rację?". Mentzen zabrał głos ws. Morawieckiego

W obliczu ostatnich zawirowań w Prawie i Sprawiedliwości największa część pytanych nie potrafi jednoznacznie wskazać lidera polskiej prawicy. Odpowiedź "nie wiem/nie mam zdania" wybrało 42 proc. ankietowanych.

Wrze na prawicy. Morawiecki wyrzucony z PiS, we wtorek zatwierdzenie decyzji

Komitet Polityczny PiS ma we wtorek zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze stowarzyszenia "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego. Mimo ultimatum postawionego przez PiS były premier oraz jego stronnicy nie zdecydowali się na opuszczenie struktur stowarzyszenia.

- Morawiecki na pewno nie jest jednym z liderów naszej partii z tego względu, że nie podpisał odpowiedniego dokumentu - mówił Kaczyński w czwartkowym wywiadzie dla telewizji wPolsce24. - Pan premier zrezygnował. Już przedtem, podczas ważnych rozmów, których odbyliśmy trzy, sugerował podział. To co teraz mówi trochę mnie dziwi. Wiem natomiast jaka jest polityka i to nie jest jakieś wielkie zdziwienie - dodał prezes PiS.

ZOBACZ: Kaczyński wprost o Morawieckim: Chciał przejąć partię

W poniedziałek wieczorem Morawiecki zapowiedział, że we wtorek wieczorem po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS odbędzie się spotkanie stowarzyszenia "Rozwój Plus". Zapowiedział też, że - w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS - założą oni klub parlamentarny.

Badanie Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków w dniach 24-25 lipca 2026 r.