Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego zakłada możliwość transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Nowela została opublikowana w Dzienniku Ustaw 22 maja tego roku.

Małżeństwa jednopłciowe i rozporządzenie ministra cyfryzacji. "Niezgodne z konstytucją"

We wtorek Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjne uznał rozporządzenie ministra cyfryzacji w zakresie, w jakim wprowadza wzory dokumentów przeznaczonych do sporządzania i wydawania odpisów aktów małżeństwa i zaświadczeń dotyczących związków zawartych za granicą, niestanowiących związku kobiety i mężczyzny.

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Orzeczenie Trybunału zapadło jednogłośnie i w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Sprawozdawcą był sędzia TK Stanisław Piotrowicz. W składzie orzekał też sędzia TK Wojciech Sych.

Rozporządzenie ministra cyfryzacji na początku czerwca zaskarżyli posłowie reprezentowani przez posła PiS Marcina Warchoła, stwierdzając, że "podważa tożsamość małżeństwa". Zdaniem wnioskodawców kwestionuje ono fakt, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.

Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych. Propozycja ministra cyfryzacji

Zgodnie ze zmianą obowiązujące wcześniej nazwy rubryk "dane kobiety" i "dane mężczyzny" zostały zastąpione przez opcjonalne "dane mężczyzna/kobieta". Nowe wzory zawarte w rozporządzeniu dotyczą dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, tj. odpisu zupełnego aktu małżeństwa, odpisu skróconego aktu małżeństwa oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 23 sierpnia. Wiele urzędów stanu cywilnego transkrypcji dokonuje już teraz.