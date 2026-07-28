Kolejny transfer z PiS do stowarzyszenia Morawieckiego? Padło nazwisko
- W kuluarach mówi się o takiej osobie - przyznał w "Debacie Gozdyry" Dariusz Stefaniuk dopytywany, czy są możliwe transfery z PiS do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Nie chciał jednak wyjawić nazwiska. Wtedy prowadząca Agnieszka Gozdyra wskazała konkretną osobę.
Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał we wtorek, że sprawa polityków, którzy nie podpisali oświadczeń o nieprzynależności do stowarzyszeń, została skierowana do sądu dyscyplinarnego ugrupowania. - Zatwierdzono listę 44 osób, które nie złożyły deklaracji. Nie są na niej wyłącznie osoby ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego - dodał.
"Debata Gozdyry". Paweł Bliźniuk: Kolejny akt spektaklu
O tę kwestię dopytywała swoich gości Agnieszka Gozdyra. - Wydaje się, że gdyby prezes Jarosław Kaczyński był tak silny politycznie i PiS było jedną drużyna jak kiedyś, to decyzja wobec tych, którzy nie są w stanie się podporządkować woli prezesa byłaby natychmiastowa. Dzisiaj mamy kolejny akt spektaklu, bo to jest taka już opera mydlana - powiedział Paweł Bliźniuk z KO.
- Logika polityczna jest tutaj jasna - z jednej strony Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy chcieliby zostać usunięci z PiS, byłby to kamień założycielski nowej formacji politycznej. Z drugiej strony Jarosław Kaczyński gra na czas i w międzyczasie próbuje przekonać niektórych polityków, który są przy Mateuszu Morawieckim, żeby wrócili na łono partii - dodał.
Z PiS do stowarzyszenia Rozwój Plus?
Prowadząca "Debatę Gozdyry" zapytała, czy są jakieś przesłanki, że może dojść do transferów w drugą stronę - z PiS do stowarzyszenia Rozwój Plus. - W kuluarach mówi się o takiej osobie. (...) Taką informację słyszałem dzisiaj - odpowiedział Dariusz Stefaniuk z PiS, jednak nie chciał zdradzić nazwiska.
- A czy to prawda, że to jest pan Piotr Uściński? - dopytywała Gozdrya. - To już trzeba pani poseł zapytać - odparł Stefaniuk, wskazując na Mirosławę Stachowiak-Różecką, która jest związana ze stowarzyszeniem Morawieckiego.
- Nie mamy w planie pisania scenariusza, który ma trwać i trwać, więc na pewno wszystko się okaże. (...) Takie fundowanie serialu Polakom naprawdę jest bezsensowne i nikogo nie zainteresuje, i nie służy to nam, ani kolegom z PiS-u - odpowiedziała.
"Gość Wydarzeń". Mateusz Morawiecki: Jestem po paru rozmowach
Wcześniej w programie "Gość Wydarzeń" sam Morawiecki przyznał też, że prawdopodobne będą kolejne transfery polityków do jego stowarzyszenia.
- Szczerze mówiąc, tak może być. Rzeczywiście jestem po paru rozmowach, z których jedna została już zakończona. I jutro sądzę, że zostanie ta informacja przekazana - powiedział były premier.
Były premier zabrał też głos na temat polityków, którzy deklarowali współpracę z nim w nowym stowarzyszeniu, ale wycofali się na ostatniej prostej. Prowadzący program Piotr Witwicki zapytał gościa Polsat News m.in. o żal do posła Grzegorza Lorka za jego poniedziałkowy powrót do PiS.
- Nie, nie patrzę na to w ten sposób. Żal, przykrość - raczej w polityce to nie są uczucia, które powinny dominować. Zasadniczo chciałbym już skoncentrować się na przyszłości - odpowiedział.Czytaj więcej