Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał we wtorek, że sprawa polityków, którzy nie podpisali oświadczeń o nieprzynależności do stowarzyszeń, została skierowana do sądu dyscyplinarnego ugrupowania. - Zatwierdzono listę 44 osób, które nie złożyły deklaracji. Nie są na niej wyłącznie osoby ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego - dodał.

"Debata Gozdyry". Paweł Bliźniuk: Kolejny akt spektaklu

O tę kwestię dopytywała swoich gości Agnieszka Gozdyra. - Wydaje się, że gdyby prezes Jarosław Kaczyński był tak silny politycznie i PiS było jedną drużyna jak kiedyś, to decyzja wobec tych, którzy nie są w stanie się podporządkować woli prezesa byłaby natychmiastowa. Dzisiaj mamy kolejny akt spektaklu, bo to jest taka już opera mydlana - powiedział Paweł Bliźniuk z KO.

- Logika polityczna jest tutaj jasna - z jednej strony Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy chcieliby zostać usunięci z PiS, byłby to kamień założycielski nowej formacji politycznej. Z drugiej strony Jarosław Kaczyński gra na czas i w międzyczasie próbuje przekonać niektórych polityków, który są przy Mateuszu Morawieckim, żeby wrócili na łono partii - dodał.

Z PiS do stowarzyszenia Rozwój Plus?

Prowadząca "Debatę Gozdyry" zapytała, czy są jakieś przesłanki, że może dojść do transferów w drugą stronę - z PiS do stowarzyszenia Rozwój Plus. - W kuluarach mówi się o takiej osobie. (...) Taką informację słyszałem dzisiaj - odpowiedział Dariusz Stefaniuk z PiS, jednak nie chciał zdradzić nazwiska.

- A czy to prawda, że to jest pan Piotr Uściński? - dopytywała Gozdrya. - To już trzeba pani poseł zapytać - odparł Stefaniuk, wskazując na Mirosławę Stachowiak-Różecką, która jest związana ze stowarzyszeniem Morawieckiego.

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- Nie mamy w planie pisania scenariusza, który ma trwać i trwać, więc na pewno wszystko się okaże. (...) Takie fundowanie serialu Polakom naprawdę jest bezsensowne i nikogo nie zainteresuje, i nie służy to nam, ani kolegom z PiS-u - odpowiedziała.

"Gość Wydarzeń". Mateusz Morawiecki: Jestem po paru rozmowach

Wcześniej w programie "Gość Wydarzeń" sam Morawiecki przyznał też, że prawdopodobne będą kolejne transfery polityków do jego stowarzyszenia.

- Szczerze mówiąc, tak może być. Rzeczywiście jestem po paru rozmowach, z których jedna została już zakończona. I jutro sądzę, że zostanie ta informacja przekazana - powiedział były premier.

Były premier zabrał też głos na temat polityków, którzy deklarowali współpracę z nim w nowym stowarzyszeniu, ale wycofali się na ostatniej prostej. Prowadzący program Piotr Witwicki zapytał gościa Polsat News m.in. o żal do posła Grzegorza Lorka za jego poniedziałkowy powrót do PiS.

- Nie, nie patrzę na to w ten sposób. Żal, przykrość - raczej w polityce to nie są uczucia, które powinny dominować. Zasadniczo chciałbym już skoncentrować się na przyszłości - odpowiedział.