Rosjanie masowo skarżą się do Kremla. Odnotowano znaczący wzrost

Świat

W Moskwie odnotowano znaczący wzrost skarg obywateli. Tamtejszy oddział ochrony konsumentów podał również w jakich konkretnie sektorach składanych zażaleń było do tej pory najwięcej.

Panorama Moskwy z widocznymi czerwonymi murami Kremla, zielonymi kopułami cerkwi oraz nowoczesnymi budynkami w tle.
Wikimedia Commons
W Moskwie odnotowano znaczący wzrost liczby skarg obywateli

W stolicy Rosji odnotowano znaczący wzrosty skarg obywateli względem zeszłego roku - poinformował we wtorek Moskiewski Departament Federalnej Służby Nadzoru Ochrony Praw Konsumentów i Dobrostanu Człowieka (Rospotrebnadzoru), cytowany przez agencję Interfax.

 

Wskazał również, że najistotniejsze zmiany miały miejsce w:

  • transporcie i turystyce,
  • edukacji,
  • finansach,
  • usługach medycznych
  • i handlu detalicznym.

Znaczne wzrosty skarg w Rosji. "25 proc. więcej niż w zeszłym roku"

"W pierwszej połowie 2026 roku (...) W kwestiach ochrony konsumentów liczba skarg wyniosła 40 963 - o 35 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku" - poinformował w oświadczeniu Rospotrebnadzor.

 

Opublikowane przez organ dane wskazują zdenerwowanie Rosjan spowodowane m.in. odwołaniami wycieczek, opóźnieniami lotów i masowymi zwrotami biletów w okresie wakacyjnym. W tym zakresie zgłoszono aż o 80 proc. więcej skarg niż w ubiegłym roku.

 

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Z kolei o 36 proc. więcej zażaleń spłynęło na usługi edukacyjne w kraju. "W wyniku rozpatrzenia apelacji sąd rozpatrzył 101 roszczeń na łączną kwotę 8,9 miliona rubli (około 431,5 tys. zł - red.)" - poinformował departament

 

Interfax zwrócił uwagę, że po raz pierwszy od kilku lat odnotowano znaczny wzrost skarg obywateli na usługi ubezpieczeniowe, który wyniósł o 49 proc. względem zeszłorocznych pomiarów.

 

W 2026 roku Rosjanie częściej narzekali również na:

  • ustawodawstwo sanitarne (o siedem proc.),
  • hałas (o sześć proc.),
  • problemy z zarządzaniem terytoriami (o 57 proc.) 
  • oraz jakość i poziom zaopatrzenia w wodę pitną (o 28 proc.)

W sumie, od początku roku moskiewski departament otrzymał 56 900 apelacji od obywateli. W porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku, całkowita liczba apelacji wzrosła o 25 proc.

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Jan Nalepa / ag / polsatnews.pl
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