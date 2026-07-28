Kiedy Putin zakończy wojnę? Jeden ruch zdradził plany Moskwy

Podczas poniedziałkowego spotkania z deputowanymi do Dumy Władimir Putin oskarżył Zachód o "rusofobię”", ustanowienie "światowych rekordów" w zakresie sankcji oraz stwierdził, że "nikomu i nigdy" nie uda się "złamać narodu rosyjskiego" - informuje "The Moscow Times".

Rosyjski przywódca wspomniał też o budżecie na lata 2027-2029, zaznaczając, że jego priorytetem, oprócz "wzmocnienia obrony kraju", powinno stać się "rozwiązanie najpilniejszych zadań społecznych".

ZOBACZ: Wymiana ciosów między Ukrainą a Rosją. Setki dronów nad obwodem moskiewskim

W czerwcu źródła agencji Bloomberga informowały, że w ustawie budżetowej na rok 2026 rosyjski rząd początkowo przewidział 12,9 bln rubli (625 mld złotych) na "obronę narodową", jednak w rzeczywistości przekroczono ten plan o 4-5 bln rubli. Według informatorów, aby pokryć wszystkie wydatki związane z wojną, rosyjskie władze przygotowuje cięcia w poszukiwaniu dodatkowych 2-3 bln rubli.

Wojna Putina przeciwko Ukrainie. Rosjanie zapłacili setki miliardów

Janis Kluge z Niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa - na podstawie danych rosyjskiego resortu finansów - obliczył, że rzeczywiste wydatki na wojnę z Ukrainą po pierwszym kwartale 2026 roku sięgnęły 5,9 biliona rubli (286 mld złotych).

"W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wydatki na wojsko i produkcję broni wzrosły o 29,9 proc., w porównaniu ze styczniem-marcem 2024 roku - o 68,7 proc., w porównaniu z rokiem 2023 - o 129 proc., a w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku - wzrosły 4,6-krotnie" - czytamy w publikacji.

ZOBACZ: "To dla nas główny warunek". Pieskow o losach wojny w Ukrainie

Według obliczeń badacza łączne wydatki na wojnę z Ukrainą od 2022 roku kosztowały rosyjskich podatników 53,079 biliona rubli, czyli 746,6 mld dolarów (2,84 bln złotych).

Kwota ta pokrywa 28 lat bieżących wydatków na opiekę zdrowotną, 30 lat wydatków na edukację oraz 100 rocznych budżetów dużych regionów, takich jak Kraj Krasnojarski czy obwód swierdłowski.

Rosja chce walczyć z Ukrainą jeszcze trzy lata? Putin powiększa armię

O planach Putina na najbliższe trzy lata ma także świadczyć podpisanie przez niego dekretu o zwiększeniu liczebności sił zbrojnych. To druga taka decyzja w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Poprzedni dekret z 12 czerwca ustalał liczbę żołnierzy na 1 mln 510 tys., podczas gdy nowy, z poniedziałku, podnosi tę liczbę do 1 mln 535 tys.

ZOBACZ: Zełenski ujawnia dane wywiadu. Wskazał datę możliwej mobilizacji w Rosji

"Zgodnie z nowym dekretem całkowita liczebność sił zbrojnych Rosji została ustalona na 2 426 130 osób, podczas gdy poprzednia wynosiła 2 399 130" - czytamy w artykule.

Dekret przewiduje, że te dodatkowe 25 tys. osób zasili tworzone w ramach armii "jednostki budownictwa wojskowego".

To szósty wzrost liczebności armii rosyjskiej od początku wojny w Ukrainie. Putin podpisał już podobne dekrety:

w marcu 2026 r. (do 2 391 770 osób, w tym 1,51 mln żołnierzy);

we wrześniu 2024 r. (do 2 389 130, w tym 1,5 mln żołnierzy);

w grudniu 2023 r. (do 2 209 130, w tym 1,32 mln żołnierzy);

w sierpniu 2022 r. (do 2 039 758, w ​​tym 1,15 żołnierzy).