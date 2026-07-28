"Prymitywna próba dezinformacji". MSZ reaguje na absurdalne tezy Putina

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych jednoznacznie odrzuca kolejne, fałszywe i całkowicie bezpodstawne spekulacje prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina dotyczące rzekomych imperialistycznych dążeń sąsiadów i podziału terytorialnego Ukrainy oraz sugerujące udział w tym procesie Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w komunikacie resortu wydanym w reakcji na oświadczenie rosyjskiego przywódcy.

MSZ podkreśla, że "jest to nic innego, jak dezinformacja i kolejna próba wywoływania antagonizmów i napięcia między Ukraińcami a sojusznikami wspierającymi Kijów".

"Wzywamy władze Rosji". Stanowcza reakcja MSZ

"Rzeczpospolita Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza w przyszłości wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy. Polska w pełni uznaje, szanuje oraz niezmiennie wspiera integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy w jej prawnie ustanowionych, międzynarodowo uznanych granicach, w tym w dwustronnym Traktacie między Ukrainą i Federacją Rosyjską o granicy państwowej z 2003 roku" - podkreśla resort.

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MSZ zaznacza, że "sugestie Moskwy o rzekomych planach aneksji zachodnich ziem Ukrainy między innymi przez Polskę stanowią prymitywną próbę dezinformacji i są stałym elementem wojny informacyjnej".

"Cel tych działań jest jasny i polega na próbie skłócenia narodów europejskich oraz odwrócenia uwagi międzynarodowej od brutalnej, nielegalnej agresji wojskowej prowadzonej przez Federację Rosyjską" - zauważa resort.

"Wzywamy władze Federacji Rosyjskiej do zaprzestania wysuwania roszczeń terytorialnych wobec swoich sąsiadów" - apeluje MSZ w komunikacie.

Władimir Putin mówił o Polsce i Ukrainie. Wskazywał na "ziemie zachodnie"

W niedzielę na spotkaniu z żołnierzami marynarki wojennej w Petersburgu Władimir Putin wyraził przekonanie, że Ukraina prędzej czy później utraci ziemie zachodnie - które nazwał "darem od Stalina" - bo "jedynie Rosja była gwarantem jej integralności terytorialnej".

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- Jestem przekonany, że prędzej czy później Ukraina utraci ziemie zachodnie, to, co należało do Polski, co należało do Węgier, co należało do Rumunii - prędzej czy później, nie jutro, może pojutrze, za rok, dwa, 10, 15, ale wszystko historycznie się ułoży. Był tylko jeden gwarant integralności terytorialnej Ukrainy - Rosja - cytują Putina propagandowe rosyjskie agencje prasowe.

Rosyjski przywódca mówił także, że "uznano za konieczne, możliwe i korzystne ogłoszenie Rosji wrogiem".