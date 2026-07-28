Posąg Matki Boskiej został zbezczeszczony graffiti i czarną farbą. Pozostawiono na nim napis "Diabeł w spódnicy", napisany w językach angielskim i polskim. W pobliżu ołtarza zewnętrznego kościoła św. Jakuba podłożono ogień. W okolicy zostawiono też transparent z imionami osób, które głosiły objawienia Matki Bożej w tej bośniackiej miejscowości.

Na banerze zawieszonym na ogrodzeniu w pobliżu ołtarza, który podpalono, widnieje napis: "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan, Jakov - to oszuści, mam dowody".

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Są to imiona osób związanych z relacjami o objawieniach w Medjugorje. Na transparencie znalazło się również odwołanie "Jer 14,10–17" do fragmentu Księgi Jeremiasza dotyczącego m.in. fałszywych proroków.

Profanacja w Medjugorje. Mieszkańcy mieli zatrzymać podejrzanego

Na miejsce zdarzenia wysłano funkcjonariuszy policji. Trwają poszukiwania sprawcy. W bośniackich mediach udostępniono zdjęcia z nagrania monitoringu na jednej ze stacji benzynowych w rejonie miejscowości Ljubuszki, które przedstawiają podejrzanego.

Według lokalnych, nieoficjalnych informacji mężczyznę znaleziono w miejscowości Cerno między Ljubuškim a Medjugorje. Mieszkańcy mieli go zatrzymać i przekazać funkcjonariuszom. W mediach społecznościowych szybko pojawiła się informacja, że podejrzanym jest obywatel Polski. Bośniacka policja tego dotychczas nie potwierdziła.

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Kancelaria parafialna w Medjugorje określiła zdarzenia mianem wandalizmu, informując, że natychmiast przystąpiono do czyszczenia i naprawy uszkodzonych miejsc. "Sanktuarium pozostaje otwarte dla wszystkich pielgrzymów. Program modlitewny odbywa się zgodnie z planem, a wszystkie miejsca są szybko porządkowane i przywracane do stanu używalności" - ogłoszono.

Medjugorje jest jednym z najsłynniejszych katolickich miejsc pielgrzymkowych w regionie. We wrześniu 2024 r. Watykan zatwierdził publiczne kulty i pielgrzymki do miejscowości. Stolica Apostolska nie orzekła jednak o nadprzyrodzonym charakterze samych objawień.