Profanacja posągu Matki Bożej w Medjugorje. Na figurze pojawił się napis po polsku
Posąg Matki Bożej w Medjugorje oblano czarną farbą i pokryto napisami, w tym hasłem "diabeł w spódnicy" po polsku i angielsku. W pobliżu podpalono zewnętrzny ołtarz kościoła św. Jakuba, a na ogrodzeniu zawieszono transparent oskarżający osoby związane z objawieniami o oszustwo. Podejrzany miał zostać zatrzymany, jednak policja nie potwierdziła doniesień, że jest on Polakiem.
Posąg Matki Boskiej został zbezczeszczony graffiti i czarną farbą. Pozostawiono na nim napis "Diabeł w spódnicy", napisany w językach angielskim i polskim. W pobliżu ołtarza zewnętrznego kościoła św. Jakuba podłożono ogień. W okolicy zostawiono też transparent z imionami osób, które głosiły objawienia Matki Bożej w tej bośniackiej miejscowości.
Na banerze zawieszonym na ogrodzeniu w pobliżu ołtarza, który podpalono, widnieje napis: "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan, Jakov - to oszuści, mam dowody".
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Są to imiona osób związanych z relacjami o objawieniach w Medjugorje. Na transparencie znalazło się również odwołanie "Jer 14,10–17" do fragmentu Księgi Jeremiasza dotyczącego m.in. fałszywych proroków.
Profanacja w Medjugorje. Mieszkańcy mieli zatrzymać podejrzanego
Na miejsce zdarzenia wysłano funkcjonariuszy policji. Trwają poszukiwania sprawcy. W bośniackich mediach udostępniono zdjęcia z nagrania monitoringu na jednej ze stacji benzynowych w rejonie miejscowości Ljubuszki, które przedstawiają podejrzanego.
Według lokalnych, nieoficjalnych informacji mężczyznę znaleziono w miejscowości Cerno między Ljubuškim a Medjugorje. Mieszkańcy mieli go zatrzymać i przekazać funkcjonariuszom. W mediach społecznościowych szybko pojawiła się informacja, że podejrzanym jest obywatel Polski. Bośniacka policja tego dotychczas nie potwierdziła.
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Kancelaria parafialna w Medjugorje określiła zdarzenia mianem wandalizmu, informując, że natychmiast przystąpiono do czyszczenia i naprawy uszkodzonych miejsc. "Sanktuarium pozostaje otwarte dla wszystkich pielgrzymów. Program modlitewny odbywa się zgodnie z planem, a wszystkie miejsca są szybko porządkowane i przywracane do stanu używalności" - ogłoszono.
Medjugorje jest jednym z najsłynniejszych katolickich miejsc pielgrzymkowych w regionie. We wrześniu 2024 r. Watykan zatwierdził publiczne kulty i pielgrzymki do miejscowości. Stolica Apostolska nie orzekła jednak o nadprzyrodzonym charakterze samych objawień.Czytaj więcej