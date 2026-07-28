Potężne trzęsienie ziemi w Japonii. Rząd wysłał alerty ostrzegawcze

Świat

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło prefekturę Kumamoto w Japonii - informuje Reuters, powołując się na wstępne dane ze stacji sejsmicznych japońskiej agencji meteorologicznej.

Mapa satelitarna przedstawiająca Japonię i okoliczne kraje, takie jak Korea Południowa i Północna. Na mapie zaznaczono pomarańczowymi kropkami miasta i regiony w Japonii.
Google Earth
Trzęsienie ziemi na japońskiej wyspie Kiusiu

Wstrząs o godzinie 16.27 czasu lokalnego (9.27 w Polsce) osiągnął najwyższy, siódmy poziom w japońskiej skali Shindo.

 

Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) wydała ostrzeżenie przed tsunami o wysokości 1 metra. Szacuje się, że uderzy ono w wybrzeże około godz. 17.00 czasu lokalnego (10.00 czasu polskiego). Stacja telewizyjna NHK poinformowała jednak, że fale o tej wysokości zostały już zarejestrowane.

 

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Rząd Japonii wysłał alerty ostrzegawcze dla prefektur Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita i Miyazaki, położonych na południowej wyspie Kiusiu.

 

Jak poinformowała Japońska Agencja ds. Regulacji Jądrowej (NRA), trzęsienie ziemi nie wpłynęło na pracę elektrowni jądrowych. Lokalny dostawca energii elektrycznej, firma Kyushu Electric Power, poinformowała, że trzy reaktory jądrowe działające w regionie w momencie trzęsienia ziemi pracowały normalnie.

Trzęsienie ziemi w Japonii. Wydano alert przed tsunami

Ostatnie trzęsienie ziemi - o sile 7,2 w skali Richtera - nawiedziło północną Japonię 25 czerwca. Na szczęście nie spowodowało ofiar śmiertelnych ani poważnych zniszczeń.

 

Japonia jest jednym z krajów o największej aktywności sejsmicznej na świecie, położonym na styku czterech głównych płyt tektonicznych wzdłuż zachodniego krańca Pacyficznego zwanym "Pierścieniem Ognia".

 

Archipelag, zamieszkały przez około 125 milionów ludzi, doświadcza zazwyczaj setek wstrząsów rocznie i odpowiada za około 18 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

 

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Zdecydowana większość z nich ma niewielką siłę, choć skala spowodowanych przez nie szkód różni się w zależności od lokalizacji i głębokości wstrząsów.

 

Japonia wciąż pamięta potężne, podwodne trzęsienie ziemi o sile 9,0 w skali Richtera z 2011 roku które wywołało tsunami, w wyniku którego zginęło lub zaginęło około 18,5 tys. osób. Doszło także doszło do awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie.

 

20 kwietnia bieżącego roku północ Japonii nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 7,7 w skali Richtera, w wyniku którego rannych zostało co najmniej 10 osób. Skłoniło to władze do wydania specjalnego ostrzeżenia o zwiększonym ryzyku wystąpienia trzęsień ziemi o sile 8,0 lub większej w skali Richtera. Ostrzeżenie zostało odwołane po tygodniu.

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Monika Bortnowska / polsatnews.pl / AFP / Reuters
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