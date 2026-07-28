Postrzelił policjantów i uciekła do lasu. Trwa obława w Ukrainie

Świat

Poszukiwany mężczyzna postrzelił dwóch policjantów w Ukrainie. Do zdarzenia doszło we wsi Jiżywcy, w pobliżu granicy z Rumunią. 54-latek otworzył ogień, gdy funkcjonariusze wykonywali czynności procesowe. Napastnik uciekł w stronę lasu. Trwa obława.

Żołnierze w mundurach taktycznych operują dronem i kontrolerem lotu na otwartym terenie.
facebookc.com/ Narodowa Policja Ukrainy
Policja na Ukrainie poszukuje mężczyzny, który postrzelił funkcjonariuszy

Poszukiwany Miglej Valerij Mykolajowicz postrzelił rano dwóch policjantów - poinformowała w komunikacie Narodowa Policja Ukrainy. Do zdarzenia doszło we wtorek rano we wsi Jiżywcy (rejon czerniowcki), nieopodal granicy z Rumunią.

 

54-latek oddał w stronę funkcjonariuszy kilka w strzałów ze strzelby myśliwskiej, gdy ci wykonywali czynności procesowe, związane z nielegalnym obchodzeniem się z bronią, amunicją lub materiałami wybuchowymi. Następnie mężczyzna uciekł w stronę lasu.

 

"W wyniku ataku dwóch z nich (funkcjonariuszy - red.) odniosło rany postrzałowe. Poszkodowani zostali hospitalizowani i otrzymują niezbędną pomoc medyczną" - czytamy w komunikacie ukraińskiej policji. 

Postrzelił dwóch policjantów. Trwa policyjna obława w Ukrainie

W celu zatrzymania uzbrojonego 54-latka policja rozpoczęła na terenie regionu specjalną operację policyjną. "Zgodnie z dostępnymi informacjami mężczyzna może być uzbrojony i stanowić zagrożenie" - zaznaczyły służby. 

 

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W poszukiwanie mężczyzny zaangażowano wielu funkcjonariuszy oraz drony. W celu łatwiejszej identyfikacji, udostępniono również jego zdjęcie oraz rysopis.

 

"Wzywamy obywateli, aby nie próbowali samodzielnie zatrzymać poszukiwanego, ponieważ może on być uzbrojony" - zakończyła komunikat policja.

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Jan Nalepa / ag / polsatnews.pl
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