Planetoida nazwana na cześć Polaka. Żył setki lat temu

IAU to jedyny organ na świecie, który nadaje oficjalnie uznawane nazwy ciałom niebieskim. Do nazywania małych ciał Układu Słonecznego powołana jest w ramach IAU odpowiednia grupa robocza, Working Group Small Bodies Nomenclature, która wydaje nieregularny biuletyn z zestawami kolejnych nazw, zatytułowany WGSBN Bulletin.

Międzynarodowa Unia Astronomiczna. Planetoida nazwana na cześć Polaka

Najnowsze wydanie biuletynu ukazało się 27 lipca i zawiera m.in. jedną nazwę związaną z Polską. Postanowiono uhonorować Andrzeja Komonieckiego, żyjącego w latach 1658-1729.

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Był on wójtem żywieckim, a także kronikarzem. Jego dzieło nosi tytuł "Chronografia albo Dziejopis Żywiecki" i stanowi kronikę Żywca (woj. śląskie), w której opisał chronologicznie dzieje miasta i okolic od około 1400 roku do 1728 roku. Dokonał w niej też odpisów dokumentów, które obecnie już nie istnieją. Jego kronika jest istotnym źródłem o historii Żywca.

Andrzej Komoniecki - kronikarz z Żywca

Andrzej Komoniecki został w 1686 roku wybrany na burmistrza Żywca. Z kolei od 1688 roku piastował urząd wójta przypuszczalnie aż do śmierci w 1729 roku (z roczną przerwą w 1707 roku). Pracował także jako pisarz miejski (1700-1707).

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Planetoida nosi od teraz nazwę (709844) Komoniecki, a wcześniej była znana jako 2013 GS155. Obiekt odkryli 3 kwietnia 2013 roku polscy łowcy planetoid Michał Kusiak i Michał Żołnowski.

Planetoida między Marsem a Jowiszem

Asteroida ta krąży w głównym pasie planetoid pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza w średniej odległości 3 jednostek astronomicznych od Słońca. Jej okres orbitalny wynosi 1900 dni, czyli 5,2 roku.

Warto przypomnieć, że samo miasto Żywiec także jest upamiętnione w kosmosie. Nazwę planetoidzie (551231) Żywiec nadano w 2021 roku, a pomysł pojawił się wcześniej, z okazji obchodów 750-lecia istnienia miejscowości, obchodzonych w 2018 roku. Odkrywcami tej planetoidy również są Michał Kusiak oraz Michał Żołnowski. Pierwszy z nich pochodzi z Żywca.