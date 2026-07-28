Planetoida nazwana na cześć Polaka. Żył setki lat temu

Świat

Andrzej Komoniecki, kronikarz z przełomu XVII i XVIII wieku został uhonorowany przez Międzynarodową Unię Astronomiczną (IAU). Jedna z planetoid została właśnie nazwana na cześć postaci związanej z Żywcem.

Render asteroidy unoszącej się w przestrzeni kosmicznej na tle mgławicy i gwiazd.
commons.wikimedia/N. Bartmann (ESA/Webb), ESO/M. Kornmesser and S. Brunier, N. Risinger
Planetoida została nazwana na cześć Polaka (ilustracyjne)

IAU to jedyny organ na świecie, który nadaje oficjalnie uznawane nazwy ciałom niebieskim. Do nazywania małych ciał Układu Słonecznego powołana jest w ramach IAU odpowiednia grupa robocza, Working Group Small Bodies Nomenclature, która wydaje nieregularny biuletyn z zestawami kolejnych nazw, zatytułowany WGSBN Bulletin.

Międzynarodowa Unia Astronomiczna. Planetoida nazwana na cześć Polaka

Najnowsze wydanie biuletynu ukazało się 27 lipca i zawiera m.in. jedną nazwę związaną z Polską. Postanowiono uhonorować Andrzeja Komonieckiego, żyjącego w latach 1658-1729.

 

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Był on wójtem żywieckim, a także kronikarzem. Jego dzieło nosi tytuł "Chronografia albo Dziejopis Żywiecki" i stanowi kronikę Żywca (woj. śląskie), w której opisał chronologicznie dzieje miasta i okolic od około 1400 roku do 1728 roku. Dokonał w niej też odpisów dokumentów, które obecnie już nie istnieją. Jego kronika jest istotnym źródłem o historii Żywca.

Andrzej Komoniecki - kronikarz z Żywca

Andrzej Komoniecki został w 1686 roku wybrany na burmistrza Żywca. Z kolei od 1688 roku piastował urząd wójta przypuszczalnie aż do śmierci w 1729 roku (z roczną przerwą w 1707 roku). Pracował także jako pisarz miejski (1700-1707).

 

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Planetoida nosi od teraz nazwę (709844) Komoniecki, a wcześniej była znana jako 2013 GS155. Obiekt odkryli 3 kwietnia 2013 roku polscy łowcy planetoid Michał Kusiak i Michał Żołnowski.

Planetoida między Marsem a Jowiszem

Asteroida ta krąży w głównym pasie planetoid pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza w średniej odległości 3 jednostek astronomicznych od Słońca. Jej okres orbitalny wynosi 1900 dni, czyli 5,2 roku.

 

Warto przypomnieć, że samo miasto Żywiec także jest upamiętnione w kosmosie. Nazwę planetoidzie (551231) Żywiec nadano w 2021 roku, a pomysł pojawił się wcześniej, z okazji obchodów 750-lecia istnienia miejscowości, obchodzonych w 2018 roku. Odkrywcami tej planetoidy również są Michał Kusiak oraz Michał Żołnowski. Pierwszy z nich pochodzi z Żywca. 

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Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
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