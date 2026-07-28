Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak w poniedziałek przekazał dziennikarzom, że poinformował marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, iż jego partia złoży wniosek o uzupełnienie Prezydium Sejmu o kandydata swojego klubu na wicemarszałka Sejmu - posła Marcina Ociepę.

Jak zapowiedział we wtorek Czarzasty, Sejm zajmie się tą sprawą na jednym z dwóch wrześniowych posiedzeń.

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- Na tym posiedzeniu Sejmu nie planuję wprowadzania żadnych zmian. W związku z tym nie będziemy wprowadzali i głosowali wyboru wicemarszałka - powiedział podczas wtorkowej rozmowy w RMF FM. Jak dodał, do sprawy Sejm wróci po wakacyjnej przerwie. - W tej chwili jest tak, że idzie miesiąc sierpień. Jak już panowie i panie wszyscy się poukładają, wrócimy do tego na posiedzeniu wrześniowym, pierwszym albo drugim - podkreślił.

Sejm zajmie się żądaniem PiS. Włodzimierz Czarzasty wskazał termin

Kandydatura Ociepy została zaproponowana przez klub PiS po ponad dwóch i pół latach od momentu, w którym odrzucona przez Sejm została kandydatura Elżbiety Witek. Przedstawiciele klubu PiS zapowiadali wtedy, że nie zgłoszą nikogo innego, bowiem pozostałe kluby nie mogą im dyktować, kogo mają wystawić.

- To akurat PiS zrobił bardzo konsekwentnie, bo oni mieli takie hasło: "Elżbieta Witek albo nikt". Wybrali drugi wariant, wybrali nikt - skomentował Czarzasty.

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Pytany, czy nowy wicemarszałek przysługuje również posłom stowarzyszenia Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego, Czarzasty podkreślił, że według uchwały Sejmu jest sześciu wicemarszałków. - Jest w tej chwili jeden wakat. Należałoby zmienić uchwałę Sejmu w tej sprawie. Nie przypuszczam, nie widzę sił politycznych, które by miały w tej chwili ochotę powiększać ilość wicemarszałków - ocenił.

Czarzasty zaznaczył, że decyzja o kandydacie na wakujące stanowisko należy do ugrupowań prawicy. Zapowiedział również, że na początku września koalicja rządząca omówi możliwe rozwiązania dotyczące obsady stanowiska. - Spotkamy się pewnie na początku września, podyskutujemy, jak to ma wyglądać. Pewnie będę proponował jakieś rozwiązania - powiedział.

PiS chce mieć swojego wicemarszałka. Kim jest Marcin Ociepa?

PiS jest obecnie jedynym klubem, który nie ma swojego przedstawiciela w Prezydium Sejmu. 13 listopada 2023 roku, na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji, klub PiS wystawił jako kandydatkę na wicemarszałka Elżbietę Witek, która była marszałkiem Sejmu w końcówce VIII kadencji i w IX kadencji. Witek nie została jednak wybrana. Wcześniej była kontrkandydatką Szymona Hołowni z Polski 2050 w walce o fotel marszałka.

Wybrany wówczas na marszałka Hołownia zapewniał, że klub PiS ma prawo do wicemarszałka, ale powinien zgłosić kogoś innego niż Witek, która nie zostanie zaakceptowana przez posłów. Przedstawiciele klubu PiS odpowiadali, że nie zgłoszą nikogo innego, bowiem pozostałe kluby nie mogą im dyktować, kogo mają wystawić.

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Urodzony w 1984 r. w Opolu Marcin Ociepa był w rządach premiera Mateusza Morawieckiego wiceministrem przedsiębiorczości i technologii (2018–2019), wiceministrem rozwoju (2019) i wiceministrem obrony narodowej (2019–2023).

Od 2019 roku jest posłem Zjednoczonej Prawicy (najpierw z ramienia Porozumienia Jarosława Gowina; w 2023 roku - z ramienia Prawa i Sprawiedliwości). Wcześniej był też związany m.in. z partią Polska Jest Najważniejsza Joanny Kluzik-Rostkowskiej (2011–2014). Był też wiceprezesem dwóch partii Jarosława Gowina: Polski Razem (2014–2017) i Porozumienie Jarosława Gowina (2017–2021), które opuścił w chwili rozpadu współpracy Porozumienia z PiS. Był wówczas współzałożycielem stowarzyszenie "OdNowa RP".