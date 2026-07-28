PiS skręciło w "ślepą uliczkę". Terlecki o rozłamie w partii

Ryszard Terlecki, wieloletni współpracownik prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, a dzisiaj członek stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego mówił w "Punkcie Widzenia Szubartowicza" o rozłamie w partii.

Były marszałek Sejmu stwierdził, że w PiS "dominowała grupa, która od dawna kontestowała pozycje pozycję Mateusza Morawieckiego i mówmy otwarcie, marzyła o tym, żeby go się pozbyć z partii, a w każdym razie pozbyć z kierownictwa". - Więc ta grupa odniosła, można powiedzieć sukces - ocenił.

Rozłam w PiS. Ryszard Terlecki: Ślepa uliczka

Terlecki zgodził się z wcześniejszymi publicznymi wypowiedziami byłego premiera, według którego do rozłamu w partii doprowadzili "intryganci".

- Prawdę mówiąc ja jestem optymistą. To znaczy, mi się wydaje, że to się też zmieniło na korzyść, nie chcę powiedzieć naszą, ale na korzyść właśnie premiera Morawieckiego, bo to jest wydaje mi się dość ślepa uliczka w to, co wchodzi teraz (PiS) - diagnozował skutki wykluczenia członków stowarzyszenia z partii.

Poseł zapewnił, że Kaczyński cały czas ma władzę w swojej partii, która "w żaden sposób nie była kwestionowana". Jak tłumaczył członkowie Rozwoju Plus nie zgadzali się na kurs obrany przez PiS. - Natomiast uznał (Kaczyński - red.), że najbliższym zadaniem PiS-u jest odebranie wyborców Grzegorzowi Braunowi i trochę też Konfederacji - powiedział i dodał, że to "kurs ostro na prawo".

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- Okazało się, że to tak nie działa i stąd też jakby większa czy mocniejsza aktywność Mateusza Morawieckiego. Skoro nie działa, no to to drugie skrzydło, czy jak mówił, drugie płuco jest tym bardziej potrzebne. Okazało się, że to jednak jest nie do przyjęcia - mówił Terlecki o kulisach pozbycia się z PiS stowarzyszania założonego przez byłego premiera.

"Dojdzie do bliższej współpracy przy okazji wyborów"

Terlecki uważa, że drogi Rozwoju Plus i PiS w przyszłości znowu się zejdą. - Znając znakomite posunięcia prezesa, prędzej czy później dojdzie do jakiejś formy współpracy, która zakończy się bliższą współpracą przy okazji wyborów - przewiduje.

Były marszałek dopytywany o to, jak znalazł się w stowarzyszeniu Morawieckiego powiedział, że "od bardzo dawna nie podzielałem przekonania, że Solidarna Polska i 'ziobrzyści' to jest dobry element naszej formacji".

- Konsekwentnie to mówiłem w ciągu kilku lat. Byłem przeciw temu, żeby ich przyjmować do Prawa i Sprawiedliwości, co nastąpiło w zeszłym roku. I niestety trochę się sprawdziło. Oni nadali ton, stali się niestety jakby twarzą PiS. Co - mnie się tak wydaje - zniechęca tych wyborców, którzy byli przy Prawie i Sprawiedliwości, ale teraz uznają, że to nie jest jednak ta klasa działania - mówił.