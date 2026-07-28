We wtorek prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od sędziego Sławomira Patyry. Został on wybrany w czerwcu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na miejsce sędziego Andrzeja Zielonackiego, któremu kończyła się dziewięcioletnia kadencja.

Karol Nawrocki przyjął ślubowanie sędziego Paytry

Na początku lipca Patyra skierował do prezydenta Nawrockiego pismo z prośbą o wyznaczenie terminu swojego ślubowania. Wskazywał, że chciał zasygnalizować w ten sposób gotowość do nawiązania stosunku służbowego w TK. Ostatnio - jak donosiły media - Patyra skierował do KPRP ponowne pismo w tej sprawie.

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Z kolei przed tygodniem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty informował o wysłaniu do prezydenta pisma, w którym apelował o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie przez Patyrę do sprawowania mandatu sędziego TK.

Prezydent Nawrocki, mówiąc o Patyrze niedawno, zauważył, że jest on "jedynym sędzią, który nie przyrzekał przed kolumną w Sali Kolumnowej". - Zachowuje się jak odpowiedzialny człowiek, który jest sędzią, a nie bierze udziału w szopkach, które organizuje pan marszałek - stwierdził Nawrocki.

Zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie w Sejmie

Patyra jest trzecim sędzią TK, od którego ślubowanie odebrał prezydent. Dotąd ślubowanie w obecności głowy państwa złożyli w kwietniu Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, którzy wraz z czwórką innych sędziów zostali wybrani do TK w marcu. Prezydent nie odebrał jednak ślubowania od pozostałej czwórki - Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza oraz Anny Korwin-Piotrowskiej.

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W kwietniu podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej czwórka sędziów złożyła ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Ślubowanie ponownie złożyli wówczas też sędziowie Bentkowska i Szostek. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP. Przedstawiciele KPRP wskazują, że ślubowania złożone w Sejmie nie były skuteczne ze względu na nieobecność przy nich prezydenta.