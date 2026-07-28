O programie informuje Visit Dubai - oficjalny przewodnik turystyczny po Dubaju. Najbardziej zaludnione miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zachęca swoich mieszkańców do tego, aby zaprosili na miejsce swoich krewnych lub przyjaciół.

Zainteresowani mogą zaprosić do Dubaju dowolną liczbę osób i zdobyć dzięki temu maksymalnie trzy pakiety benefitów. Wartość każdego z nich to około 3 000 dirhamów, czyli 816 dolarów amerykańskich (ok. 3111 zł).

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Każdy pakiet składa się z ponad 20 korzyści, wśród których znajdują się m.in. zniżki do hoteli i restauracji czy darmowe bilety wstępu do popularnych parków rozrywki. Można także skorzystać z tańszych przejazdów taksówkami. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Visit Dubai.

Wystarczy zaprosić znajomych lub rodzinę

Aby otrzymać nagrody, trzeba przejść przez trzy etapy. Po pierwsze, należy zaprosić swoich przyjaciół lub krewnych do Dubaju oraz zarejestrować ich podróż za pośrednictwem specjalnego formularza. Można utworzyć dowolną liczbę zgłoszeń - każde z nich może dotyczyć maksymalnie pięciu osób.

Następnie w dowolnym terminie pomiędzy 20 lipca a 31 października trzeba ugościć zaproszonych w Dubaju. Zgłaszający nie musi informować rządu o tym, że podróż doszła do skutku. Organizatorzy programu otrzymają automatyczne powiadomienie o przybyciu turystów.

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Trzecim etapem jest zalogowanie się na swoją skrzynkę mailową, aby odebrać pakiet benefitów. Otrzymane zniżki czy bilety należy wykorzystać do 31 grudnia.

Wskazani goście muszą być pełnoletni i posiadać dokument Emirates ID. Dodatkowo muszą oni pochodzić spoza Zjednoczonych Emiratów Arabskich i dotrzeć do Dubaju między 20 lipca a 31 października 2026 roku za pomocą dowolnego środka transportu - drogą morską, powietrzną lub lądową.

Walka o odwiedzających w turystycznym raju. Dubaj mierzy się z kryzysem

Jak wyjaśnia stacja CNN, uruchomiony program ma związek z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie, spowodowaną zapoczątkowaną w lutym wojną między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Konflikt znacząco odbił się na branży turystycznej. Liczba gości gwałtownie zmalała, natomiast rządy poszczególnych państw apelowały do swoich mieszkańców, aby ci zrezygnowali z podróży na Bliski Wschód.

Kryzys w branży turystycznej przyszedł niespodziewanie. Jeszcze w pierwszych dniach lutego na rządowej stronie Dubaju zamieszczona została informacja o tym, że w 2025 roku miasto odwiedziło rekordowe 19,59 miliona turystów.

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Program "A Dubai Invite" stanowi kolejną próbę władz, aby z powrotem przyciągnąć turystów. Wcześniejsze kroki obejmowały m.in. zawieszenie opłaty miejscowej. Podjęcie tych działań nie przyniosło jednak oczekiwanych rezultatów.