Niewybuch znaleziony na poddaszu kościoła. Akcja służb w Warszawie

Polska

Policyjni pirotechnicy interweniują w kościele św. Anny w warszawskim Wilanowie. Podczas prac prowadzonych na poddaszu świątyni robotnicy znaleźli niewybuch, który prawdopodobnie pochodzi z czasów II wojny światowej.

Fasada dużego, białego kościoła z kolumnami i kopułą, otoczonego zielenią.
Rzymskokatolicka Parafia św. Anny w Wilanowie / Facebook
Policja interweniuje po znalezieniu niewybuchu na poddaszu kościoła św. Anny

Niewybuch na poddaszu kościoła znaleźli pracownicy prywatnej firmy, która wykonywała prace w kościele przy ul. Potockiego 18.

 

- Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło ok. godz. 14. Na miejsce zadysponowano policyjnych pirotechników - przekazał podkom. Maciej Saciuk z Komendy Stołecznej Policji.

Niewybuch w kościele św. Anny w Wilanowie. Może mieć związek z historią 

Dodał, że obecnie trwają czynności na miejscu zdarzenia. - Nie ma tam żadnych osób poszkodowanych; na czas prowadzenia działań zabezpieczyliśmy teren przyległy. W związku z tą sytuacją nie występują żadne utrudnienia w ruchu drogowym - powiedział podkom. Saciuk.

 

Zapytany o to czy chodzi o niewybuch z czasów II wojny światowej zaznaczył, że jest to prawdopodobne, jednak jest to obecnie w trakcie ustalania.

 

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Znalezisko może mieć związek z wojenną historią świątyni. Według informacji zamieszczonych przez parafię we wrześniu 1939 roku w kościół św. Anny uderzyło kilka pocisków artyleryjskich. Świątynia została również splądrowana, a jej otoczenie zdewastowano.

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Agata Sucharska / PAP / polsatnews.pl
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