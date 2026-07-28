Niewybuch znaleziony na poddaszu kościoła. Akcja służb w Warszawie

Niewybuch na poddaszu kościoła znaleźli pracownicy prywatnej firmy, która wykonywała prace w kościele przy ul. Potockiego 18.

- Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło ok. godz. 14. Na miejsce zadysponowano policyjnych pirotechników - przekazał podkom. Maciej Saciuk z Komendy Stołecznej Policji.

Niewybuch w kościele św. Anny w Wilanowie. Może mieć związek z historią

Dodał, że obecnie trwają czynności na miejscu zdarzenia. - Nie ma tam żadnych osób poszkodowanych; na czas prowadzenia działań zabezpieczyliśmy teren przyległy. W związku z tą sytuacją nie występują żadne utrudnienia w ruchu drogowym - powiedział podkom. Saciuk.

Zapytany o to czy chodzi o niewybuch z czasów II wojny światowej zaznaczył, że jest to prawdopodobne, jednak jest to obecnie w trakcie ustalania.

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Znalezisko może mieć związek z wojenną historią świątyni. Według informacji zamieszczonych przez parafię we wrześniu 1939 roku w kościół św. Anny uderzyło kilka pocisków artyleryjskich. Świątynia została również splądrowana, a jej otoczenie zdewastowano.