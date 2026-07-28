Nagłe zatrzymanie krążenia na szlaku. Turysta zmarł w trakcie wędrówki po Tatrach
Na szlaku na Rysy we wtorek zmarł zagraniczny turysta. U mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo reanimacji prowadzonej przez świadków i ratowników jego życia nie udało się uratować - poinformowali ratownicy TOPR. Partnera wędrowca ewakuowano śmigłowcem ratowniczym.
Do zdarzenia doszło na szlaku na Rysy, gdzie u zagranicznego turysty doszło do nagłego zatrzymania krążenia.
Mimo szybkiego podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków oraz zaawansowanych zabiegów medycznych prowadzonych przez ratowników TOPR, życia mężczyzny nie udało się uratować.
Śmierć turysty w Tatrach. Jego partnera ewakuował helikopter
Jego ciało i towarzyszącego mu podczas wycieczki partnera ewakuowano śmigłowcem do Zakopanego - poinformował ratownik dyżurny TOPR Kamil Suder.
Szlak na Rysy od polskiej strony prowadzi od Morskiego Oka przez Czarny Staw pod Rysami, a następnie stromym, skalnym terenem z ubezpieczeniami w postaci łańcuchów. To jedna z najtrudniejszych znakowanych tras w polskich Tatrach.
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Na Rysy można też dostać się od strony słowackiej - szlak prowadzi ze Szczyrbskiego Jeziora przez Dolinę Mięguszowiecką, Popradzki Staw i Przełęcz Waga. Słowacki wierzchołek Rysów ma 2501 m n.p.m.
Trudne warunki w Tatrach. Ślizgawica na stromych odcinkach tras
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