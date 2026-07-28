Mateusz Morawiecki w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

W we wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" wystąpi były premier Mateusz Morawiecki. Tuż przed rozmową zbierze się Komitet Polityczny PiS, który ma zatwierdzić wykluczenie z partii parlamentarzystów związanych ze stowarzyszeniem Rozwój Plus.

W połowie lipca kierownictwo partii postawiło swoim parlamentarzystom ultimatum, apelując do nich o złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność "o charakterze politycznym" - pod groźbą wykluczenia z partii.

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Do decyzji podporządkował się Jacek Sasin, którego stowarzyszenie "Po pierwsze Polska" jeszcze tego samego dnia zakończyło działalność. Analogicznej decyzji nie podjął jednak Morawiecki, który ogłosił, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus będzie kontynuować działalność.

Termin ultimatum upłynął w ubiegły czwartek o północy. Ostatecznie prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w piątek, że "około trzydziestu kilku posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w partii. - W związku z tym we wtorek odbędzie się posiedzenie komitetu politycznego, który przyjmie ten fakt do wiadomości - zapowiedział polityk.

Posiedzenie komitetu ma się rozpocząć we wtorek około godziny 17 - na parę godzin przed tym, kiedy Morawiecki pojawi się w "Gościu Wydarzeń".

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Mówiąc o sytuacji tych posłów, Kaczyński zaznaczył, że "wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie widzieli, jakie są skutki niepodpisania". - Podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci czy tym bardziej w silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. Tak się po prostu ułożyło - powiedział.

We wtorek posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. Morawiecki zapowiada kroki

W poniedziałek wieczorem Morawiecki zapowiedział, że po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS odbędzie się spotkanie stowarzyszenia Rozwój Plus. Zapowiedział przy tym, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS założą oni klub parlamentarny.

W ubiegły piątek Morawiecki przekazał, że w skład jego środowiska wchodzi "40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów". Jak przekazał w poniedziałek na platformie X rzecznik PiS Rafał Bochenek, ze stowarzyszenia Rozwój Plus odszedł poseł Grzegorz Lorek.

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Wcześniej pisma zaświadczające o lojalności wobec partii podpisali m.in. Daniel Obajtek i Anita Czerwińska, którzy byli kojarzeni z frakcją Morawieckiego.