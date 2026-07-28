Jacek Kurski z zakazem wystąpień w mediach. Decyzja władz PiS

Jacek Kurski w ostrych słowach odniósł się do osoby Mateusza Morawieckiego na antenie Telewizji Republika. - Morawiecki zawsze był człowiekiem establishmentu. Do czasu przyjścia na gotowe do PiS, był zawsze człowiekiem drugiej strony. Dziś Morawiecki ma problemy z prawem i z zarzutami, i dlatego na zlecenie Tuska próbuje rozbić Prawo i Sprawiedliwość - powiedział były prezes TVP.

Jacek Kurski z zakazem wystąpień medialnych

Wypowiedź Kurskiego wywołała spore kontrowersje i we wtorek doczekała się reakcji ze strony jego własnej partii.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że "sprawa pana Jacka Kurskiego związana z jego telewizyjnym występem została skierowana do partyjnej Komisji Etyki". Dodał też, że "otrzymał zakaz wystąpień medialnych".

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Jeden z polityków PiS przekazał, że podczas posiedzenia Komitetu, mimo iż dotyczyło ono sprawy deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych, wszyscy "potępiali Kurskiego za jego zachowanie".

- Każdy się zgodził, że to szkodzi i nie powinien takich rzeczy robić. Jeśli Kurski będzie się gdziekolwiek wypowiadał, to we własnym, prywatnym imieniu, aczkolwiek wtedy też będzie to wpływało na wagę jego przewinienia - podkreślił członek Komitetu.

"Gość Wydarzeń". Morawiecki o Kurskim: Spuśćmy zasłonę milczenia

O Kurskiego zapytał Morawieckiego we wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Piotr Witwicki. Prowadzący przytoczył słowa byłego prezesa TVP, który określił szafa polskiego rządu za czasów Zjednoczonej Prawicy mianem "żałosnego trybika w niemieckim planie podboju Europy".

- Mogę jeszcze raz powiedzieć - więcej pana Kurskiego - na pewno na tym nie stracimy - skomentował Morawiecki, sugerując, że podobne wypowiedzi nie wzbudzają aprobaty wyborców. - Taki knajacki język pełen kłamstw... Zresztą wszyscy wiemy, co robił ten człowiek, jak podle się zachowywał po katastrofie smoleńskiej, co mówił o Lechu Kaczyńskim, co mówił o Jarosławie Kaczyńskim - mówił były premier.

Wtedy Witwicki przypomniał Morawieckiemu, że to właśnie Kurski wykorzystywał przeciwko niemu kwestię tragedii, która rozegrała się 10 kwietnia 2010, w trakcie wspomnianego występu w Telewizji Republika.

- I właśnie nie chciałbym ani pięciu sekund dłużej poświęcać takim osobom jak ta, którą pan wymienił, ponieważ Polska byłaby lepsza bez niego, polityka polska byłaby lepsza bez niego. Spuśćmy zasłonę milczenia nad tym człowiekiem - zakończył były premier.