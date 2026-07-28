Morawiecki odniósł się do słów rzecznika PiS Rafała Bochenka, który w trakcie trwania audycji, ogłosił, że "sprawa polityków, którzy nie podpisali oświadczeń o nieprzynależności do stowarzyszeń, została skierowana do sądu dyscyplinarnego ugrupowania".

- Rząd będzie się bardzo cieszył z tego powodu, jeżeli my kolejny tydzień, dwa lub trzy będziemy zajmować się samymi sobą - skomentował.

Morawiecki o decyzji PiS. "To może trwać nawet rok"

- To może trwać zapewne pół roku albo rok, ponieważ ja na przykład zostałem chyba w lutym, jeśli dokładnie pamiętam, wezwany przed Komitet Etyki publicznie przez właśnie pana Bochenka, ale nigdy nie dostałem wezwania. Więc takie wezwanie może trwać na "świętego nigdy" - wyjaśnił były szef rządu PiS.

- Ja zwracam uwagę na to, że nasi koledzy w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości za nic mają podstawowy wymóg działania opozycji. A ja ten wymóg biorę sobie do serca. Codziennie walczyć z oszustwami tego rządu - odpowiedział zapytany, czy w tej sytuacji sam zdecyduje się odejść z PiS.

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