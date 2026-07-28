Ireneusz Raś został zapytany przez Marcina Fijołka we wtorkowym wydaniu "Graffiti", czy zamierza podać się do dymisji, czego domaga się m.in. część polityków opozycji. - Ale z jakiej przyczyny miałbym się podać do dymisji? (...) To jest tak zwane kłamanie prawdą. Do tej pory stosowali to politycy, a teraz zaczęli stosować to dziennikarze - stwierdził.

- Czy ja miałem jakieś nieruchomości kilka lat temu? Miałem. Te nieruchomości (trzy mikrokawalerki w łódzkiej kamienicy - red.) sprzedałem. Czy wiedziałem, że zostanę za miesiąc wybrany posłem na Sejm (...)? Nie wiedziałem, bo nie jestem prorokiem. Czy wiedziałem, że rząd weźmie mnie do swojej pracy, do resortu sportu i turystyki kilka miesięcy później? Nie wiedziałem, bo nie jestem prorokiem - powiedział, dodając, że nie wiedział również, czy będzie zajmował się "taką, a nie inną ustawą".

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- Nigdy nie miałem konfliktu interesu, nie mam konfliktu interesu i nie będę miał konfliktu interesu - podkreślił.

Na pytanie, czy to czysty przypadek, że wiceminister miesiąc przed wyborami sprzedał te nieruchomości, Ireneusz Raś powiedział, że "nie jest nazbyt majętnym człowiekiem" i w związku z tym potrzebował tych pieniędzy na budowę domu rodzinnego.

Ireneusz Raś odpowiada na zarzuty. "Nigdy nie miałem konfliktu interesu"

Raś przyznał także, że wcześniej podpisał pięcioletnią umowę z firmą zarządzającą wynajmem jego nieruchomości. Odrzucił jednak sugestię, że mogło to wpłynąć na jego późniejsze działania legislacyjne.

- Po prostu zarządzałem swoją nieruchomością. Trzy lata wcześniej nie wiedziałem, czym będę się zajmował jako wiceminister - stwierdził.

Według ustaleń portalu Money.pl odpowiadający za ustawę o najmie krótkoterminowym wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś zarabiał na wynajmie mikrokawalerek w łódzkiej kamienicy. Dwa tygodnie przed wejściem do rządu poseł PSL (obecnie klub Centrum) sprzedał dwa lokale swojemu bratu, ks. Dariuszowi Rasiowi, natomiast trzeci przypadł jego byłej żonie przy podziale majątku.

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Pierwotnie w projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym znajdował się zapis umożliwiający tworzenie stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Pozwalał on gminom oraz wspólnotom mieszkaniowym decydować, czy w danym miejscu można prowadzić taką działalność. Zapis ten został jednak w ostatniej chwili wykreślony.

Gość "Graffiti" przekonywał, że cały proces legislacyjny jest udokumentowany na stronach ministerstwa oraz Rządowego Centrum Legislacji. Raś zapewnił, że nigdy nie spotkał się z przedstawicielami Airbnb, której wpływ na projekt sugerowali jego krytycy. Dodał, że cztery zgłoszone przez firmę uwagi zostały odrzucone po analizie przeprowadzonej przez urzędników pracujących nad przepisami.

-Lobbyści mnie nie interesują. Interesuje mnie uporządkowanie rynku i zwalczanie szarej strefy - powiedział.

"Prezydent nie miałby wyjścia"

Wiceminister poinformował, że uzgodnił w piątek z samorządami, że "podstawą do wykreślenia obiektu z rejestru nie powinny być po prostu powtarzające się zakłócenia, lecz że należy to precyzyjnie określić". - Same samorządy zaproponowały rozwiązanie, które mogę zgłosić jako autopoprawkę albo poprawkę w toku prac parlamentarnych. Chodziłoby o trzy naruszenia w ciągu sześciu miesięcy - powiedział.

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Marcin Fijołek przypomniał rozwiązanie, o które zabiega Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, tzn. oddanie spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym pełną decyzyjność w tej kwestii.

- Tutaj niestety pan prezydent nie miałby wyjścia. Jest to propozycja niezgodna z Konstytucją Polską. Spółdzielnia nie jest organem władzy. Każda wspólnota, spółdzielnia ma inny statut. (…). W naszym prawie nie ma czegoś takiego, żebym ja decydował o pana lokalu w 100 proc. - podkreślił polityk.