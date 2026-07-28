Komunikat w sprawie pojawił się w mediach społecznościowych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jak czytamy, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w Poznaniu wydała decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski partii kawy zielonej surowej, o łącznej masie 42 000 kg.

Produkt był importowany z Brazylii. Kontrola wykazała, że w partii znajdowały się wadliwe ziarna. Część z nich była uszkodzona przez szkodniki i porażona pleśnią.

Decyzji o zakazie wprowadzenia do obrotu tej partii kawy nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Transport kawy z kraju Mercosur. Ziarna były spleśniałe

Brazylia należy do bloku krajów Mercosur. Oprócz niej Wspólny Rynek Południa tworzą także Argentyna, Paragwaj i Urugwaj. Porozumienie między Unią Europejską a grupą tych państw weszło w życie 1 maja. Wcześniej przeciwko wprowadzeniu umowy tłumnie opowiadali się rolnicy z różnych państw UE, argumentując swoje stanowisko m.in. obawami o konkurencyjność.

Jak przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wstępne dane po miesiącu obowiązywania umowy UE z Mercosur wskazują, że odnotowano wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych do państw Mercosur, przy jednoczesnym spadku importu. W imporcie Polski z państw Mercosur dominowały głównie makuchy sojowe, kawa, tytoń nieprzetworzony, orzeszki ziemne oraz sok pomarańczowy.

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Jednocześnie cytowany w informacji MRiRW minister Stefan Krajewski podkreślił, że stale monitorowane są bezpieczeństwo i jakość produktów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej. Od początku roku do połowy czerwca IJHARS skontrolowała ponad 41 tys. partii towarów z krajów trzecich, z czego 1 tys. 931 pochodziło z krajów Mercosur.