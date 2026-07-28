Daniel Obajtek przekazał, że nie przyznał się do winy. Obrona europosła PiS wskazała, że były prezes Orlenu odmówił składania wyjaśnień do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym.

Daniel Obajtek z zarzutami. Przed prokuraturą zgromadzili się politycy PiS

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wezwała na wtorek Obajtka, aby przedstawić mu zarzuty w łącznie dwóch sprawach: wycofania w marcu 2023 roku, gdy był prezesem spółki, ze wszystkich punktów sprzedaży Orlenu jednego z numerów tygodnika "Nie" oraz podejrzenia składania fałszywych zeznań przed sądem dotyczących jego znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem.

Z końcem kwietnia w tej sprawie Parlament Europejski uchylił Obajtkowi immunitet.

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Przed siedzibą prokuratury na europosła czekali przedstawiciele PiS - w tym wiceprezes partii Przemysław Czarnek, Antoni Macierewicz, Dariusz Matecki, Michał Woś, Michał Wójcik oraz Michał Dworczyk i Waldemar Buda, należący do stowarzyszenia Rozwój Plus, a także zwolennicy formacji Jarosława Kaczyńskiego. Jeden ze zgromadzonych krzyczał m.in.: "Brawo Daniel Obajtek, wszyscy jesteśmy Obajtkami".

"Dumny jestem z tych zarzutów". Obajtek stawił się w prokuraturze

- Oczywiście odmówiłem składania wyjaśnień, nie przyznaję się do zarzucanych mi czynów. Pan prokurator, jaki zbieg okoliczności, że pan prokurator awansował przed postawieniem mi zarzutów - mówił europoseł. - Jeszcze raz, dumny jestem z tych zarzutów. Podkreślam, że jeden zarzut związany z panem redaktorem Nisztorem nie ma żadnego uzasadnienia - mówił Obajtek, dodając, że jego zdaniem zarzut ten jest "niepoważny".

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W kontekście zarzutu dotyczącego tygodnika "Nie" Obajtek podkreślał, że jest z niego "dumny". Jeszcze na etapie wnioskowania o uchylenie immunitetu Obajtek wskazywał, że wycofanie tego jednego numeru tygodnika uważa "jak najbardziej za stosowne, bo obrażał uczucia religijne, krzyż i świętego Jana Pawła II". "Jeśli za to mam stracić immunitet, przyjmuję to z dumą" – pisał wówczas europoseł.

Nagarnia z Obajtkiem. Chodzi o znajomość z Piotrem Nisztorem

Z kolei sprawa zeznań przed sądem rozpoczęła się od zawiadomienia dziennikarza Grzegorza Jakubowskiego, w związku z procesem przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia, zainicjowanym prywatnym aktem oskarżenia. W zawiadomieniu Jakubowski zarzucił Obajtkowi kłamstwo wygłoszone przed sądem 11 maja 2023 roku. Powołał się na nagranie z 2018 roku, opublikowane w marcu 2024 roku przez Onet, które ma świadczyć o nieformalnych kontaktach Obajtka z Nisztorem - wbrew temu, co Obajtek zeznał w sądzie.

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Onet ujawnił m.in., że Obajtek, w okresie, gdy kierował Orlenem, miał założony podsłuch w gabinecie. Portal dotarł też do nagrania z 2018 roku i jego rozmowy z Nisztorem. Według Onetu Nisztor prosił wówczas Obajtka o pracę dla swojej żony, obaj mieli też poruszać wątki polityczne, w tym tematy niewygodne dla rządzącego wówczas PiS.

W sprawie przełamania zabezpieczeń i założenia urządzeń podsłuchowych w gabinecie prezesa Orlenu prokuratura 28 czerwca wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Postanowienie wydano na podstawie art. 17 par. 1 p. 1 kpk: "czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia". Niezależnie od tego - jak informowała wtedy warszawska prokuratura okręgowa - toczy się postępowanie wobec Obajtka dotyczące składania fałszywych zeznań.