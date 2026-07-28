Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Świdnicy w swoim komunikacie, chodzi o komentarze "znieważające oraz zawierające groźby pozbawienia życia wobec Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska". Zamieścił je w internecie anonimowy sprawca, którego tożsamość nie została jeszcze ustalona.

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Śledztwo w tej sprawie ruszyło w Prokuraturze Rejonowej w Kłodzku.

Groził premierowi Donaldowi Tuskowi. W mieszkaniu policjanci znaleźli naboje

Jak informują prokuratorzy, po ustaleniu adresu, z którego umieszczane były komentarze, doszło do przeszukania mieszkania. W trakcie tych działań zabezpieczony został sprzęt elektroniczny. Zabezpieczono także inne przedmioty, w tym magazynek do broni z trzema nabojami typu parabellum.

"Naboje przekazano do badań balistycznych, celem potwierdzenia istnienia lub braku materiału prochowego we wnętrzu łusek nabojowych" - czytamy w komunikacie.

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Na razie prokuratura nie zdradza więcej szczegółów. - Postępowanie prowadzone jest w sprawie. Sprawca jest typowany, ale nie mamy jeszcze pewności, kto dokładnie zamieszczał treści w internecie - powiedziała PAP prok. Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Za kierowanie gróźb karalnych i znieważenie organu konstytucyjnego RP sprawcy grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Jeśli analiza balistyczna potwierdzi posiadanie amunicji bez zezwolenia, grozić mu będzie od pół roku do ośmiu lat więzienia.