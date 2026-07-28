We wtorek IMGW opublikował prognozę maksymalnej temperatury powietrza na najbliższe dni. Z przedstawionej mapy wynika, że wtorek i środa będą jeszcze umiarkowanie ciepłe. We wtorek termometry pokażą przeważnie od 17 do 25 stopni, natomiast w środę w większości kraju będzie od 23 do 29 stopni.

Wyraźne ocieplenie rozpocznie się w czwartek. Według modelu ECMWF na zachodzie, południu i w centrum kraju temperatura może wzrosnąć do 33-37 stopni. Nieco chłodniej będzie na północy oraz wschodzie, gdzie prognozowane są wartości od około 26 do 31 stopni.

Przed nami kilka fal upałów. Wiadomo, kiedy będzie najgoręcej

Bardzo gorąco ma być również w piątek. W centralnej i południowej Polsce termometry mogą wskazać od 33 do 35 stopni. Na północy temperatury będą niższe, choć także tam miejscami możliwe jest przekroczenie 30 stopni.

W sobotę największy kontrast termiczny wystąpi między północą a południem kraju. Nad morzem i na północnym wschodzie prognozowane jest około 19-26 stopni, podczas gdy na południu temperatura może sięgać 33-35 stopni. W niedzielę upał ma nieco osłabnąć, ale na południowym wschodzie nadal możliwe są 31-32 stopnie.

🌡️ Prognoza temperatury maksymalnej na najbliższe dni (ECMWF HRES)



Po umiarkowanie ciepłym wtorku i środzie, od czwartku czeka nas wyraźne ocieplenie. Model ECMWF HRES wskazuje, że do Polski napłynie bardzo ciepłe powietrze, a temperatury w wielu regionach przekroczą 30°C.



🔥… pic.twitter.com/rdgod2iw8e — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 28, 2026

Kolejna fala gorąca spodziewana jest na początku przyszłego tygodnia. W poniedziałek, 3 sierpnia, w południowej i centralnej Polsce prognozowane jest od 32 do 35 stopni.

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Najgorętszym dniem ma być wtorek, 4 sierpnia. Prognoza wskazuje wówczas na temperatury przekraczające 35 stopni w znacznej części kraju. Lokalnie termometry mogą pokazać nawet 37-38 stopni. Chłodniej, choć nadal bardzo ciepło, będzie jedynie na północy, gdzie prognozowane jest około 31-33 stopni.

"Najgorętsze dni prognozowane są od czwartku do wtorku. W zachodniej, centralnej i południowej Polsce termometry mogą wskazać 34-38 stopni, co oznacza możliwość wystąpienia fali upałów" - przekazał IMGW.

Gorący i suchy sierpień. Są już pierwsze prognozy

Stopniowe ochłodzenie ma rozpocząć się w środę, 5 sierpnia. Nadal jednak w centrum i na południu kraju możliwe będą temperatury dochodzące do 34-35 stopni. Wyraźniejszy spadek wartości na termometrach prognozowany jest na czwartek. Na północy może być wówczas około 18-25 stopni, a na południu od 28 do 32 stopni.

Serwis TwojaPogoda.pl wskazuje, że gorący może być nie tylko przełom lipca i sierpnia, ale również dalsza część miesiąca. Według prognoz europejskiego i amerykańskiego modelu numerycznego temperatura szczególnie na południu kraju ma często przekraczać średnią wieloletnią. Możliwe są kolejne okresy z wartościami powyżej 35 stopni.