Była zamknięta przez 100 lat. "Zakazana Wyspa" otwiera się na turystów

Ni'ihau jest jedną z najmniej dostępnych zamieszkanych wysp na świecie. Leży około 28 kilometrów na zachód od popularnej wśród turystów hawajskiej wyspy Kaua'i, ale przez dekady funkcjonowała niemal jak osobny świat.

Nazywana jest "Zakazaną Wyspą", ponieważ bez zgody jej właścicieli nie mogą na nią przyjechać nawet krewni mieszkających tam osób. Obecnie pojawiła się jednak możliwość wykupienia kontrolowanej wycieczki i wylądowania na jednym z odizolowanych fragmentów wybrzeża. Nie oznacza to jednak, że Ni'ihau staje się kolejnym hawajskim kurortem.

Ni'ihau otwiera się dla turystów. Jest dostępna tylko przez kilka godzin

Wycieczki organizowane są helikopterem startującym z zachodniej części Kaua'i. Podczas lotu uczestnicy mogą oglądać wyspę z powietrza, a następnie lądują na odległej, niezamieszkanej plaży.

Na miejscu spędzają około trzech godzin. Mogą pływać, nurkować z maską, spacerować po brzegu i szukać wyrzuconych przez ocean muszli. Wyprawa obejmuje także posiłek. Obecnie jej cena wynosi około 630 dolarów od osoby, czyli ponad 2,3 tys. złotych. Zwykle wymagane jest zebranie grupy liczącej co najmniej pięć osób.

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Zakres wizyty kończy się jednak na wyznaczonym odcinku wybrzeża. Turyści nie mogą samodzielnie wyruszyć w głąb wyspy, odwiedzić domów jej mieszkańców ani zobaczyć głównej osady Puʻuwai. Nie przewidziano też żadnych noclegów.

Na Ni'ihau nie ma hoteli, restauracji ani infrastruktury przeznaczonej dla urlopowiczów. Uczestnicy po kilku godzinach wracają helikopterem na Kauaʻi. W praktyce kupują zatem możliwość postawienia stopy na "Zakazanej Wyspie", ale nie uzyskują dostępu do miejsca, w którym toczy się codzienne życie jej mieszkańców.

Prywatna wyspa Ni'ihau odcięta od świata. Mieszkańcy zachowali język hawajski

Wyspę zamknięto dla większości przybyszów ponad sto lat temu. Około 1915 roku Aubrey Robinson, należący do rodziny właścicieli, wprowadził zasadę, zgodnie z którą dostęp do Ni'ihau wymagał specjalnego pozwolenia. Ograniczenia zaostrzono następnie w połowie XX wieku, między innymi w związku z obawami przed epidemią polio.

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Ni'ihau ma około 180 kilometrów kwadratowych powierzchni. W 1864 roku Elizabeth Sinclair, zamożna wdowa szkockiego pochodzenia, kupiła ją od Królestwa Hawajów za 10 tys. dolarów w złocie. Wyspa pozostaje własnością jej potomków, rodziny Robinsonów. Obecnie zarządzają nią bracia Bruce i Keith Robinsonowie. To właśnie właściciele decydują, kto może wylądować na Ni'ihau i jak długo może tam pozostać.

Jednym z najważniejszych powodów utrzymywania izolacji ma być ochrona języka oraz kultury rdzennej społeczności. Ni'ihau jest uznawana za jedyne miejsce, w którym język hawajski pozostał podstawowym językiem codziennego życia całej lokalnej społeczności. Mieszkańcy posługują się jego charakterystyczną odmianą, określaną jako język lub dialekt Ni'ihau.