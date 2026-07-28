Sześć minut pod wodą. Szokujące ustalenia po wypadku na basenie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w jednym z basenów Aquaparku Fala, podczas zajęć organizowanych w formie półkolonii przez zewnętrzną firmę. Według ustaleń śledczych, które przekazał we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak, 7-letni chłopiec uczestniczył w zajęciach nauki pływania, prowadzonych dla grupy 12 osób.

Wypadek na basenie. Siedmiolatek w ciężkim stanie

Z zapisów monitoringu wynika, że chłopiec w chwili zdarzenia przebywał na jednym z torów basenu. Z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty dziecko cyklicznie wynurzało się i zanurzało pod wodą.

Następnie urządzenie zarejestrowało, że siedmiolatek znajdował się pod wodą w pełnym zanurzeniu przez około 6 minut. Dziecko zauważył i jako pierwszy udzielił mu pomocy postronny mężczyzna, który przebywał w tym czasie na pływalni.

Chłopiec został przewieziony do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP), gdzie na oddziale intensywnej terapii został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Z informacji przekazanych we wtorek przez rzecznika ICZMP Adama Czerwińskiego wynikało, że stan chłopca określany jest jako skrajnie ciężki i lekarze walczą o jego życie.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Pod nadzorem prokuratora wykonano szereg czynności, które mają pomóc w wyjaśnieniu przyczyn tej tragedii, m.in. dokonano oględzin nagrań monitoringu, zatrzymano umowy pomiędzy organizatorem półkolonii a aquaparkiem, przesłuchano część kadry wykonującej tego dnia obowiązki na basenie. Przeprowadzono też badania trzeźwości - nie wykazały one, aby ktokolwiek w chwili wypadku był pod wpływem alkoholu.

Postępowanie w prokuraturze prowadzone jest obecnie w kierunku narażenia podopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ewentualne zmiany w kwalifikacji prawnej czynu są uzależnione od stanu zdrowia pokrzywdzonego.