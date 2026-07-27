"Po raz kolejny apeluję do niektórych polskich polityków o zaprzestanie podsycania wrogości, która ostatecznie przekształca się w konkretne akty przemocy na ulicach. Potrzebujemy dialogu i wzajemnego szacunku, a nie szukania powodów do nienawiści" - napisał Andrij Sybiha na platformie X.

Jak nadmienił, Ukraina i Polska "są skazane na pragmatyczne dobrosąsiedztwo oraz wspólne zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu naszego odwiecznego wspólnego wroga".

Pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Sybiha: Oczekujemy obiektywnego śledztwa

Odnosząc się do sprawy pobicia ukraińskiej pary we Wrocławiu zaznaczył, że "oczekujemy pełnego, obiektywnego i bezstronnego śledztwa, ustalenia wszystkich okoliczności oraz motywów przestępstwa, a także sprawiedliwego ukarania wszystkich sprawców".

ZOBACZ: Sybiha reaguje na słowa szefa MSZ Słowacji. "Nie mają prawa"

"Dziękuję władzom Polskim, organom ścigania oraz Prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi za szybką, zdecydowaną i natychmiastową reakcję" - przekazał. Zaznaczył, że Ukraina będzie monitorować przebieg tej sprawy.

Tymczasem minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Szef MSWiA zaznaczył, że brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna.

"Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław" - przekazał na X Kierwiński.

Wrocław. Pobicie obywateli Ukrainy

Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.

ZOBACZ: Mieli usłyszeć "wschodni akcent". Policja szuka sprawców napadu we Wrocławiu

Do zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, powiedziała, że ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej.