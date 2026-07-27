"Zaprzestanie podsycania wrogości". Szef MSZ Ukrainy apeluje do polskich polityków
"O zaprzestanie podsycania wrogości" zaapelował do "niektórych polskich polityków" minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. Wyraził też oczekiwanie, że sprawcy pobicia pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu zostaną sprawiedliwie ukarani.
"Po raz kolejny apeluję do niektórych polskich polityków o zaprzestanie podsycania wrogości, która ostatecznie przekształca się w konkretne akty przemocy na ulicach. Potrzebujemy dialogu i wzajemnego szacunku, a nie szukania powodów do nienawiści" - napisał Andrij Sybiha na platformie X.
Jak nadmienił, Ukraina i Polska "są skazane na pragmatyczne dobrosąsiedztwo oraz wspólne zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu naszego odwiecznego wspólnego wroga".
Pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Sybiha: Oczekujemy obiektywnego śledztwa
Odnosząc się do sprawy pobicia ukraińskiej pary we Wrocławiu zaznaczył, że "oczekujemy pełnego, obiektywnego i bezstronnego śledztwa, ustalenia wszystkich okoliczności oraz motywów przestępstwa, a także sprawiedliwego ukarania wszystkich sprawców".
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"Dziękuję władzom Polskim, organom ścigania oraz Prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi za szybką, zdecydowaną i natychmiastową reakcję" - przekazał. Zaznaczył, że Ukraina będzie monitorować przebieg tej sprawy.
Tymczasem minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Szef MSWiA zaznaczył, że brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna.
"Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław" - przekazał na X Kierwiński.
Wrocław. Pobicie obywateli Ukrainy
Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.
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Do zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, powiedziała, że ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej.Czytaj więcej