Reprezentacja Włoch w piłce nożnej pogrążona jest w kryzysie. Ostatni mundial był trzecim z rzędu, na który nie zdołała się zakwalifikować. Ławka trenerska po odejściu Gennaro Gattuso pozostaje pusta. Wcześniej propozycje objęcia "Squadra Azzurra" odrzucili Carlo Ancelotti oraz Pep Guardiola.

Andrea Pirlo nie będzie selekcjonerem reprezentacji Włoch. W tle rosyjska firma

Jeszcze dwa dni temu wszystko wskazywało na to, że posadę selekcjonera obejmie Andrea Pirlo. Wtedy władze włoskiej federacji piłkarskiej (FIGC) zaczęły przyglądać się kwestii współpracy Pirlo z rosyjskim gigantem. Prezes Giovanni Malago zlecił analizę umowy między trenerem a firmą bukmacherską.

"O ile początkowo mówiono o bezpośrednim związku między zatrudnieniem Pirlo jako trenera klubu United FC w Dubaju a jego rolą jako znanego ambasadora rosyjskiego bukmachera, to z analizy umów i dokumentów jasno wynika, że te dwie sprawy są całkowicie niezależne" - podano w serwisie internetowym dziennika "Gazzetta dello Sport".

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W związku z ustaleniami Malago miał poinformować Pirlo, że nie zostanie nowym trenerem kadry. "Wczoraj wieczorem dowiedziałem się, że nie jestem już kandydatem na stanowisko trenera reprezentacji Włoch" - napisał w mediach społecznościowych.

Pirlo opublikował oświadczenie. "Z wielką goryczą"

W oświadczeniu Pirlo przekazał: "W ciągu ostatnich kilku dni z wielką goryczą obserwowałem debatę wokół mojego nazwiska i możliwości objęcia przeze mnie stanowiska trenera reprezentacji Włoch".

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"Współpraca zawodowa, będąca przyczyną niedawnego sporu, narodziła się podczas mojej pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ma charakter ściśle komercyjno-sportowy. Przypisywanie tej współpracy znaczenia politycznego oznacza, że mam poglądy, których nigdy nie wyrażałem i których nie podzielam" - tłumaczył.

Paolo Maldini i Leonardo złożyli rezygnacje

W wyniku decyzji prezesa włoskiej federacji rezygnację z funkcji dyrektora technicznego federacji złożył Paolo Maldini, który zabiegał o zatrudnienie byłego kolegi z boiska, z czasów gry w AC Milan i reprezentacji Włoch. Z pracy odejdzie też Brazylijczyk Leonardo, zatrudniony jako jego doradca.

Wcześniej obaj zgodzili się objąć te stanowiska w ramach gruntownej przebudowy systemu zarządzania reprezentacją.

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Jednym z pierwszych zadań Maldiniego miało być znalezienie następcy Gennaro Gattuso. Dyrektor techniczny FIGC i jego doradca zrezygnowali zaledwie kilkanaście dni od objęcia swoich funkcji.

Reakcja włoskiego ministra sportu

Głos w sprawie zabrał również włoski minister sprotu Andrea Abodi. "Rezygnacja z kandydatury Pirlo na selekcjonera reprezentacji Włoch? To wiadomość, która mówi sama za siebie. To sytuacja, której przebieg wolelibyśmy widzieć inaczej - szybkie działanie i wspólne dążenie do celu. Tutaj to nie doszło do skutku. Teraz musimy podnieść się po tej kompromitującej sytuacji" - przekazał, cytowany przez serwis gianlucadimarzio.com.

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Jako piłkarz Andrea Pirlo rozegrał 116 spotkań w reprezentacji, z którą w 2006 roku zdobył mistrzostwo świata i wicemistrzostwo Europy w 2012 roku. Najlepsze lata w karierze klubowej spędził w Milanie. Wychowanek Brescii grał tez m.in. w Juventusie, Interze czy New York City.

Jako trener prowadził Juventus, turecki Fatih Karagumruka, Sampdorię, a od roku jest szkoleniowcem Dubai United.