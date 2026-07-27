Według ustaleń dziennikarzy Wirtualnej Polski wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś kupił w lipcu 2020 roku trzy mikrokawalerki w kamienicy przy ul. Poznańskiej w Łodzi. Mieszkania liczą odpowiednio 12,40, 12,98 i 13,05 m kw. Jedno z nich nabył wspólnie z ówczesną żoną, Martą Porębską-Raś.

Sprawa budzi kontrowersje, ponieważ Ireneusz Raś odpowiada w rządzie za przyjętą 14 lipca ustawę o najmie krótkoterminowym. Pierwotnie w projekcie znajdował się zapis umożliwiający tworzenie stref wolnych od najmu krótkoterminowego - pozwalał on gminom oraz wspólnotom mieszkaniowym decydować, czy w danym miejscu można prowadzić taką działalność. Zapis ten został jednak w ostatniej chwili wykreślony.

Media: Ireneusz Raś czerpał zyski z najmu krótkoterminowego

Kamienica o powierzchni 746 m kw. została przejęta miesiąc wcześniej przez łódzką spółkę Inwestycje na pokolenia sp. z o.o. W budynku, który działa dziś pod szyldem Boat City Aparts, wydzielono 55 lokali na wynajem. Apartamenty można rezerwować na platformach Booking.com i Airbnb.

Mechanizm działania takiej spółki - jak opisuje money.pl - jest prosty: pozyskuje ona mieszkania w dzierżawę, inwestuje we własnym zakresie w ich remont oraz wyposażenie, a potem zarabia na wynajmie krótkoterminowym. Właścicielowi lokalu wypłacane są pieniądze.

Z przeanalizowanych przez dziennikarzy money.pl dokumentów wynika, że 13 lipca 2021 roku małżeństwo Rasiów formalnie się zakończyło. Sygnatura akt zdradza, że pozew rozwodowy trafił do sądu już w 2019 roku. Oznacza to, że Ireneusz Raś kupił mikrokawalerkę wraz z żoną jeszcze w trakcie trwającego procesu rozwodowego. Do podziału majątku doszło 7 września 2021 roku - wówczas nabyty wspólnie lokal w całości przypadł Marcie Porębskiej-Raś.

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Zmiany w majątku polityka nastąpiły jeszcze 28 czerwca 2023 roku, kiedy podpisał warunkową umowę sprzedaży dwóch swoich lokali swojemu bratu, księdzu Dariuszowi Rasiowi.

Jak wynika z rejestru cen transakcyjnych, w styczniu 2020 roku Ireneusz Raś kupił dwa lokale przy ul. Poznańskiej (13,05 i 12,98 m kw.) za 166 tys. zł. Trzy i pół roku później sprzedał je bratu za 300 tys. zł - cena przekraczająca 11,5 tys. zł za m kw. odpowiadała stawce rynkowej. Na tej jednej transakcji dzisiejszy wiceminister zarobił w krótkim czasie około 80 proc., czyli 134 tys. zł.

Przeniesienie prawa własności nastąpiło 29 września - dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi. Gdy w grudniu 2023 roku Raś obejmował stanowisko wiceministra w rządzie Donalda Tuska, nie posiadał już ani jednego łódzkiego lokalu.

W oświadczeniu majątkowym złożonym na początku kadencji, obejmującym 12 miesięcy przed objęciem funkcji (w listopadzie 2023 roku), wykazał on 21 600 zł dochodu z tytułu wynajmu mieszkań, czyli 1 800 zł na miesiąc. Z kolei w deklaracji za cały rok 2023 kwota ta wyniosła 16 200 zł (9 miesięcy po 1 800 zł). Wynajem urywa się dokładnie we wrześniu - w miesiącu, w którym lokale przeszły na jego brata. W późniejszych dokumentach ta pozycja już się nie pojawia.

Ireneusz Raś: Nie widzę konfliktu interesów

W rozmowie z Wirtualną Polską Ireneusz Raś zaprzecza, jakoby jego lokale były wynajmowane przez sieć Boat City Aparts. Twierdzi, że nie zawierał z nią umowy ani ze spółką Inwestycje na pokolenia. Wiceminister potwierdził natomiast, że podpisał pięcioletnią umowę z firmą Rentowni.pl. - Lokale, których byłem właścicielem do 2023 roku, nigdy nie były wykorzystywane do najmu krótkoterminowego - zapewnia.

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Jednak na stronie internetowej prezesa i współwłaściciela Rentowni.pl - który jest zarazem prezesem spółki Inwestycje na pokolenia - przy sylwetce jednej z menedżerek wprost wskazano, że "dba też o najem krótkoterminowy".

Jak dodał, nie informował szefa rządu ani ministra sportu o tym, że jeszcze do niedawna zarabiał na mikrokawalerkach. Ireneusz Raś zaznaczył również, że nie widzi konfliktu interesów między kierowaniem pracami nad ustawą regulującą najem krótkoterminowy a faktem, że w budynku funkcjonującym jako aparthotel swoje lokale posiadają jego brat oraz była żona - pisze Wirtualna Polska.

Przemysław Czarnek apeluje do Rasia: Proszę zostawić tę ustawę

Do sprawy odniósł się podczas konferencji prasowej kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. - Nie pierwszy to klasyczny konflikt interesów w tym rządzie (...). Ja nikomu nie zabraniam zakupu małych, dużych mieszkań - pan Raś ma do tego prawo, ma również prawo sprzedawać te swoje mikrokawalerki swojemu bratu. To jest jego sprawa - powiedział.

- Natomiast w takiej sytuacji podstawowe zasady przyzwoitości nakazują odsunięcie się od procedowania ustawy, w której tak naprawdę zabiega się o swoje interesy, a nie o interesy zwykłych lokatorów. Apel do pana ministra Rasia: proszę zostawić tę ustawę i dać procedować ją ludziom, którzy nie mają nic wspólnego z najmem krótkoterminowym - dodał.

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Przypomnijmy, że po występie w programie "Debata Gozdyry" Ireneusz Raś zapowiedział, że pozwie Jana Śpiewaka za skierowany wobec niego zarzut reprezentowania interesów lobby w pracach nad projektem.

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mbd / polsatnews.pl