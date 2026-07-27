Do zdarzenia doszło w niedzielę 26 lipca na wrocławskim Zakrzowie przy ulicy Okulickiego. W poniedziałek dwoje poszkodowanych formalnie złożyło zeznania. To obywatele Ukrainy - kobieta i mężczyzna.

- Wszystko wskazuje na to, że to atak na tle narodowościowym - powiedziała w rozmowie z polsatnews.pl podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Dodała, że funkcjonariusze obecnie ustalają sprawców w celu ich zatrzymania.

Pobicie we Wrocławiu. Policja szuka sprawców

Więcej o pobiciu napisała matka poszkodowanej kobiety. W mediach społecznościowych opublikowała też nagrania z obrażeniami oraz momentem pobicia. Na filmie widać trzech napastników atakujących parę.

"Dzisiaj moja córka Nastia i jej chłopak Maksym zostali brutalnie zaatakowani w sklepie we Wrocławiu" - relacjonuje kobieta w swoim wpisie. Według jej relacji powodem ataku był "ukraiński akcent".

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"Moja córka została bardzo dotkliwie pobita i doznała poważnych obrażeń szyi. W tej chwili lekarze zakładają jej szwy. Zarówno u niej, jak i u jej chłopaka istnieje podejrzenie wstrząśnienia mózgu" - podkreśliła w niedzielę wieczorem.

Kobieta zwróciła się też z publicznym apelem. "Błagam wszystkich ludzi o udostępnienie tego posta. Proszę szczególnie Polaków o pomoc w nagłośnieniu tej sprawy. Nie pozwólmy, aby taka tragedia została przemilczana. Chcę, aby sprawcy zostali odnalezieni i ponieśli odpowiedzialność za to, co zrobili" - napisała.