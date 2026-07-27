Tajne spotkanie z prokuratorem. Szef Zondacrypto miał dostać ofertę

Polska

W jednym z państw leżących w Zatoce Perskiej miało dojść do tajnego spotkania polskich służb z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem - informuje "Rzeczpospolita". Dziennik precyzuje, że prokuratura chce z nim wynegocjować status świadka koronnego.

Elegancki neonowy napis "sondacrypto" w kolorach fioletowym i różowym, umieszczony na fasadzie budynku.
Kontrowersje wokół Zondacrypto, zdj. ilustracyjne

Jak informuje "Rzeczpospolita", prok. Marek Wełna miał spotkać się z szefem Zondacrypto w celu wynegocjowania statusu tzw. świadka koronnego. Śledczy oczekują w zamian pełnej wiedzy o mechanizmach działania giełdy kryptowalut. "Co ważne - na tę chwilę Kral nie jest o nic podejrzany, nie jest też ścigany listem gończym" - podkreśla dziennik.

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Gazeta wyjaśnia ponadto, że świadkiem koronnym może zostać podejrzany, który uczestniczył w działaniach zorganizowanej grupy i ujawnił organom ścigania wszystkie informacje o przestępstwach i ich sprawach. Świadek traci majątek z przestępstw, ale zyskuje niekaralność. Status ten przyznaje sąd na wniosek prokuratora.

Przemysław Kral świadkiem koronnym? Media: Prokuratura ma negocjować 

Rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak odpowiedział, że nie udziela informacji w tym zakresie.

 

Z Przemysławem Kralem od trzech miesięcy nie ma kontaktu. Nie wiadomo także, gdzie dokładnie przebywa. Były adwokat od 2019 roku reprezentował Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, która zmieniła później nazwę na Zondacrypto. W 2021 roku spółka przeniosła działalność do Estonii, a Kral objął stanowisko prezesa.

 

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Współpraca Przemysława Krala ze służbami mogłaby pomóc w rozwiązaniu innej sprawy - zaginięcia w tajemniczych okolicznościach Suszka. Mimo że polska prokuratura uważa, że został zamordowany, w swoim ostatnim wpisie w mediach społecznościowych Kral sugeruje, że żyje i się ukrywa.

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Bartosz Przyborowski / bp / polsatnews.pl / Rzeczpospolita
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