Jak informuje "Rzeczpospolita", prok. Marek Wełna miał spotkać się z szefem Zondacrypto w celu wynegocjowania statusu tzw. świadka koronnego. Śledczy oczekują w zamian pełnej wiedzy o mechanizmach działania giełdy kryptowalut. "Co ważne - na tę chwilę Kral nie jest o nic podejrzany, nie jest też ścigany listem gończym" - podkreśla dziennik.





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Gazeta wyjaśnia ponadto, że świadkiem koronnym może zostać podejrzany, który uczestniczył w działaniach zorganizowanej grupy i ujawnił organom ścigania wszystkie informacje o przestępstwach i ich sprawach. Świadek traci majątek z przestępstw, ale zyskuje niekaralność. Status ten przyznaje sąd na wniosek prokuratora.

Przemysław Kral świadkiem koronnym? Media: Prokuratura ma negocjować

Rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak odpowiedział, że nie udziela informacji w tym zakresie.

Z Przemysławem Kralem od trzech miesięcy nie ma kontaktu. Nie wiadomo także, gdzie dokładnie przebywa. Były adwokat od 2019 roku reprezentował Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, która zmieniła później nazwę na Zondacrypto. W 2021 roku spółka przeniosła działalność do Estonii, a Kral objął stanowisko prezesa.

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Współpraca Przemysława Krala ze służbami mogłaby pomóc w rozwiązaniu innej sprawy - zaginięcia w tajemniczych okolicznościach Suszka. Mimo że polska prokuratura uważa, że został zamordowany, w swoim ostatnim wpisie w mediach społecznościowych Kral sugeruje, że żyje i się ukrywa.