Około godziny 18.00 lokalnego czasu w Seattle Center - podczas festiwalu kulinarnego "Bite of Seattle", przyciągającego tysiące ludzi - rozległa się seria strzałów - podał "Seattle Times".

Przedstawiciele Harborview Medical Center powiadomili CNN, że placówka przyjmuje osoby ranne. Wśród nich jest dwuletnie dziecko.

Burmistrz Seattle Katie Wilson przekazała, że policja zatrzymała dwóch podejrzanych.

USA, Seattle. Strzelanina na festiwalu kulinarnym, nie żyją dwie osoby

W weekend w Seattle Center odbywał się coroczny festiwal "Bite of Seattle", zapoczątkowany w roku 1982. W imprezie brały udział setki lokalnych wystawców i towarzyszyły jej występy muzyczne na żywo. Według organizatorów w ciągu trzech dni wydarzenie przyciąga 350 tys. ludzi.

Video: Shots heard, people fleeing at Seattle Center in Washington state. Reports of multiple victims.



Livestream: Hawaiian Honey Cones. pic.twitter.com/YGv30969z2 — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 27, 2026

Dwoje świadków obecnych na festiwalu przekazało lokalnej stacji KOMO, że usłyszeli "od siedmiu do ośmiu strzałów" na terenie obiektu. Widzieli tłum uciekający "we wszystkich kierunkach".

Po doniesieniach o strzelaninie kierownictwo kolejki jednoszynowej Seattle Center Monorail ogłosiło, że pozostanie ona nieczynna do końca dnia. Jej kursowanie zostanie wznowione w poniedziałek rano.

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mbd / polsatnews.pl / PAP