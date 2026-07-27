Opuścił stowarzyszenie Morawieckiego. Grzegorz Lorek wraca do PiS

Polska

"Poseł Grzegorz Lorek to kolejny parlamentarzysta, który złożył rezygnację ze stowarzyszenia p. Morawieckiego i wraca do PiS, składając wymagane oświadczenie" - przekazał na platformie X rzecznik PiS Rafał Bochenek. To pierwszy polityk, który zdecydował się opuścić stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego po piątkowym rozłamie w partii Jarosława Kaczyńskiego.

Polityk w szarym garniturze i niebieskim krawacie siedzi w ławach sejmowych.
STACH ANTKOWIAK/REPORTER/East News
Grzegorz Lorek wraca do PiS

"Jedność, praca i aktywność to recepta na sukces i zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Polityczne wojny na prawicy oraz ataki na PiS – największą partię opozycyjną – pomagają tylko Tuskowi" - napisał Bochenek w swoim wpisie opublikowanym na platformie X.

 

Na zakończenie swojego wpisu Bochenek zaapelował o wspólne działania, zamieszczając hasło: "Wspólnie ku zwycięstwu. Dla Polski".

 

Sam zainteresowany nie odniósł się do doniesień rzecznika PiS.

Rozłam w PiS. Ugrupowanie Morawieckiego wybrano około 40 polityków

Rozłam jest wynikiem braku złożenia deklaracji przez część polityków PiS o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył Mateusz Morawiecki.

 

Termin na składanie deklaracji minął w czwartek o północy.

 

Kaczyński w piątkowym oświadczeniu poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". - W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości - podkreślił prezes PiS. Morawiecki doprecyzował, że "lojalki" nie złożyło 41 polityków.

 

ZOBACZ: Buntownicy z PiS wyrzuceni. Reakcja Mateusza Morawieckiego

 

Wcześniej pisma zaświadczające o lojalności wobec partii podpisali m.in. Daniel Obajtek i Anita Czerwińska, którzy byli kojarzeni z frakcją Morawieckiego. 

 

Oboje polityków podpisało się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego, w którym podkreślono, że jedność pozostaje warunkiem zwycięstwa prawicy i zaapelowano o wspólne działania na rzecz przyszłości ugrupowania.

WIDEO: "Narodowość nie miała znaczenia". Policjantka o tragedii w Bytowie
Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GRZEGORZ LOREKMATEUSZ MORAWIECKIPISPOLSKAROZWÓJ PLUS

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 