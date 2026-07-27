Opuścił stowarzyszenie Morawieckiego. Grzegorz Lorek wraca do PiS
"Poseł Grzegorz Lorek to kolejny parlamentarzysta, który złożył rezygnację ze stowarzyszenia p. Morawieckiego i wraca do PiS, składając wymagane oświadczenie" - przekazał na platformie X rzecznik PiS Rafał Bochenek. To pierwszy polityk, który zdecydował się opuścić stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego po piątkowym rozłamie w partii Jarosława Kaczyńskiego.
"Jedność, praca i aktywność to recepta na sukces i zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Polityczne wojny na prawicy oraz ataki na PiS – największą partię opozycyjną – pomagają tylko Tuskowi" - napisał Bochenek w swoim wpisie opublikowanym na platformie X.
Na zakończenie swojego wpisu Bochenek zaapelował o wspólne działania, zamieszczając hasło: "Wspólnie ku zwycięstwu. Dla Polski".
Sam zainteresowany nie odniósł się do doniesień rzecznika PiS.
Rozłam w PiS. Ugrupowanie Morawieckiego wybrano około 40 polityków
Rozłam jest wynikiem braku złożenia deklaracji przez część polityków PiS o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył Mateusz Morawiecki.
Termin na składanie deklaracji minął w czwartek o północy.
Kaczyński w piątkowym oświadczeniu poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". - W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości - podkreślił prezes PiS. Morawiecki doprecyzował, że "lojalki" nie złożyło 41 polityków.
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Wcześniej pisma zaświadczające o lojalności wobec partii podpisali m.in. Daniel Obajtek i Anita Czerwińska, którzy byli kojarzeni z frakcją Morawieckiego.
Oboje polityków podpisało się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego, w którym podkreślono, że jedność pozostaje warunkiem zwycięstwa prawicy i zaapelowano o wspólne działania na rzecz przyszłości ugrupowania.Czytaj więcej