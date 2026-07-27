Dron "znajdował się przez krótki czas w krajowej przestrzeni powietrznej, a następnie przekroczył granicę Ukrainy. Wkrótce potem doszło do eksplozji" - poinformowała w poniedziałkowym oświadczeniu rumuńska armia.

W celu zneutralizowania potencjalnego zagrożenia zostały poderwane dwa myśliwce F-16 z bazy lotniczej w Fetesti.

Rumunia poderwała myśliwce czwarty dzień z rzędu. Dron wleciał w jej przestrzeń powietrzną

Był to czwarty dzień z rzędu, w którym odnotowano podobny incydent - zauważyła agencja Agerpress. Wcześniej doszło do trzech podobnych incydentów:

w niedzielę rumuński samolot F-16 zestrzelił drona nad wodami terytorialnymi Rumunii na Morzu Czarnym

w sobotę bezzałogowiec, który wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, został zniszczony 9,6 km na zachód od miasta Sfantu Gheorghe w centralnej części kraju,

w centralnej części kraju, w piątek zneutralizowano drona w pobliżu miejscowości Padina w okręgu Buzau na wschodzie Rumunii.

Prezydent Rumunii Nicusor Dan przekazał w niedzielę w mediach społecznościowych, że dron zestrzelony w piątek był maszyną typu Shahed, wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie.

- Dalsze naruszanie przez Federację Rosyjską rumuńskiej przestrzeni powietrznej - będącej jednocześnie przestrzenią powietrzną NATO i Unii Europejskiej - jest niedopuszczalne i niemożliwe do zaakceptowania. Traktujemy takie działania z pełną powagą, wspólnie z naszymi sojusznikami - podkreślił szef państwa.

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W 2025 r. rumuński parlament uchwalił ustawę upoważniającą władze kraju do zestrzeliwania dronów, które naruszyły jego przestrzeń powietrzną. Rumunia ma 650-kilometrową granicę lądową z Ukrainą - przypomniała agencja BTA.

W maju tego roku rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu, w pobliżu granicy rumuńsko-ukraińskiej. Dwie osoby zostały wówczas ranne.

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę na pełną skalę, czyli od lutego 2022 r., w Rumunii odnotowano 33 wtargnięcia rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną państwa.