Do tragedii doszło w minioną sobotę, w berlińskim parku Tiergarten, nieopodal Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego. Zgodnie z ustaleniami służb, 21-letni Abdul B. wjechał białą furgonetką w tłum ludzi idących alejką w Paradzie Równości. Uczestniczyło w niej tysiące osób.

65-letnia Polka zginęła w zamachu w Berlinie

W ataku zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Dziennikarz Polsat News Tomasz Lejman ustalił, że ofiarą śmiertelną zamachu była 65-letnia Polka z Warszawy. Jak powiedział polsatnews.pl rzecznik MSZ Maciej Wewiór, wśród rannych osób jest jej córka.

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Według relacji świadków kierowca białej furgonetki po uderzeniu pojazdem w drzewo uciekł pieszo. Od soboty niemiecka policja prowadziła na niego obławę, wydano list gończy i opublikowano wizerunek mężczyzny.

Sprawca zamachu, obywatel Niemiec libańskiego pochodzenia, został zastrzelony w niedzielę wieczorem, na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau.

Podejrzany miał zaatakować jednostki specjalne policji bronią kłującą, na co te odpowiedziały ogniem. Pomimo reanimacji mężczyzna zmarł.

Według ustaleń niemieckich służb sprawca był sympatykiem Państwa Islamskiego (IS). Minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt określił atak jako islamistyczny zamach terrorystyczny.

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mbd / polsatnews.pl