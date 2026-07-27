Głównym tematem poniedziałkowego wydania "Debaty Gozdyry" było brutalne pobicie ukraińskiej pary przez trzech umięśnionych mężczyzn w Polsce.

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Z informacji podanych przez rodzinę poszkodowanych wynika, iż młoda Ukrainka zwróciła uwagę jednemu z agresorów w sklepie, że wepchnął się w kolejkę do kasy. Wschodni akcent miał wywołać u mężczyzny furię.

"Co pan teraz powiedział?". Mocne spięcie w "Debacie Gozdyry"

Jeden z gości programu Witold Tumanowicz nie widział jednak w tym zdarzeniu motywu narodowościowego. - Pani redaktor też zna przypadki, kiedy to z kolei Ukraińcy pomogli, bądź też i zabijali Polaków, więc naprawdę to obustronne - zaczął swoją wypowiedź poseł Konfederacji.

Porównał też brutalny napad na bezbronną parę do "bijatyki na dyskotece". - To są właśnie sytuacje, do których będzie jeszcze więcej, jeśli będziemy dopuszczać do masowej niekontrolowanej imigracji - nadmienił Tumanowicz po chwili. Ta wypowiedź rozgniewała prowadzącą.

Gozdyra: Czy pan się słyszy w ogóle, co pan tutaj wygaduje? Że niekontrolowana imigracja doprowadziła do tego, że ci dwoje niewinnych ludzi zostali pobici?

Tumanowicz: Ostrzegaliśmy

Gozdyra: Przed czym? Przed czym, że będą bici, bo są z zagranicy? Przed czym ostrzegaliście?

Tumanowicz: Albo odwrotnie, że osoby, które są z zagranicy pobiją także Polaków.

Gozdyra: Co pan teraz powiedział? Że niekontrolowana migracja doprowadziła do tego, że dwoje niewinnych ludzi zostało pobitych? Pan nie ma wstydu żadnego?

Tumanowicz: Ja mówię o tym, że właśnie wzrost unijnych społeczeństwa jest spowodowany masową niekontrolowanej migracji. Ja mam nadzieję, że te osoby, które pobiły zostaną zatrzymane...

Gozdyra: Powiedział pan przed chwilą, że niekontrolowana migracja doprowadza do takich rzeczy. Tak, będzie doprowadzać do sytuacji wzrostu napięcia. Do jakiego wzrostu napięcia? Pytam, czym zawiniło tych dwoje, że zostało pobitych?

Tumanowicz: No ale po pierwsze, ja nie, przecież nie bronię tych, którzy zawiniły.

Pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Policja złapała podejrzanych

W mediach społecznościowych dolnośląska policja przekazała, że zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzewanych o napad na dwoje obywateli Ukrainy. Podejrzani w wieku 27 i 45 byli w przeszłości notowani.

Ujęcie poszukiwanych ogłosił też minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. "Brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy" - napisał na platformie X.