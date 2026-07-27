Pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Zatrzymano dwóch mężczyzn

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"Brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani" - napisał w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.

Do pobicia doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, powiedziała, że ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej.

- Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy - powiedziała policjantka. Dodała, że w sprawie pojawia się motyw agresji na tle narodowościowym.

Moment pobicia został zarejestrowany na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Ranni kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Z opublikowanych zdjęć wynika, że kobieta wymagała szycia rany ucha.

Pobicie we Wrocławiu. Apel matki poszkodowanej kobiety

Więcej o pobiciu napisała matka poszkodowanej kobiety. "Dzisiaj moja córka Nastia i jej chłopak Maksym zostali brutalnie zaatakowani w sklepie we Wrocławiu" - relacjonuje w swoim wpisie. Według jej relacji powodem ataku był "ukraiński akcent".

"Moja córka została bardzo dotkliwie pobita i doznała poważnych obrażeń szyi. W tej chwili lekarze zakładają jej szwy. Zarówno u niej, jak i u jej chłopaka istnieje podejrzenie wstrząśnienia mózgu" - podkreśliła w niedzielę wieczorem.

Kobieta zwróciła się też z publicznym apelem. "Błagam wszystkich ludzi o udostępnienie tego posta. Proszę szczególnie Polaków o pomoc w nagłośnieniu tej sprawy. Nie pozwólmy, aby taka tragedia została przemilczana. Chcę, aby sprawcy zostali odnalezieni i ponieśli odpowiedzialność za to, co zrobili" - napisała.

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Na atak we Wrocławiu zareagował ambasador Ukrainy. "Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha polecił już Konsulatowi Generalnemu Ukrainy we Wrocławiu podjęcie niezbędnych działań w trybie pilnym" - przekazał w mediach społecznościowych Vasyl Bodnar.

Konsulat w swoim komunikacie podkreśla, że "apeluje o pilną reakcję polskich organów ścigania w związku z kolejnym incydentem, w wyniku którego - według informacji przekazywanych przez media i media społecznościowe - poszkodowani zostali obywatele Ukrainy".

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w apelu do mieszkańców Wrocławia, który został opublikowany w poniedziałek w mediach społecznościowych, wyraził zaniepokojenie i oburzenie "brutalnymi napaściami we Wrocławiu, które -według dostępnych informacji - były motywowane uprzedzeniami wobec narodowości".

"Chcę jasno powiedzieć: w naszym mieście nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią, ksenofobią czy uprzedzeniami narodowościowymi. Każdy człowiek, niezależnie od tego, jakim językiem mówi, skąd pochodzi i w co wierzy, ma prawo czuć się we Wrocławiu bezpiecznie" - napisał w apelu prezydent Wrocławia.