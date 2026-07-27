Sondażownia United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski przygotowała dwa warianty badania. Pierwszy zakłada poparcie komitetów bez uwzględnienia potencjalnej partii Mateusza Morawieckiego.

W takim scenariuszu zwycięża Koalicja Obywatelska z wynikiem 29,4 proc. W badaniu wskazano też przeliczenie wyniku na mandaty w Sejmie, według modelu aproksymacyjnego profesora Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który bazuje na danych historycznych. Typowy błąd szacunku tej metody wynosi od 3 do 5 mandatów.

KO mogłaby liczyć na 175 mandatów. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 21,5 proc, co przekłada się na 123 posłów. Trzeci wynik notuje Konfederacja z 14,5 proc., czyli 76. mandatami w Sejmie.

ZOBACZ: KO liderem, ale koalicjanci mają problem. Najnowszy sondaż

Tuż za podium plasuje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 12 proc., co daje 59 miejsc w niższej izbie parlamentu. Za Braunem jest Lewica z wynikiem 7,2 proc., który przekłada się na 27 mandatów. Pod progiem wyborczym są Polskie Stronnictwo Ludowe (3.1 proc.), Partia Razem (2 proc.) i Polska 2050 (0,6 proc.).

Nowy sondaż. Mateusz Morawiecki z partią w Sejmie

Drugi wariant sondażu zakłada start ugrupowania Mateusza Morawieckiego pod nazwą "Rozwój + Wy".

W takim zestawieniu znów wygrywa KO i notuje 28,5 proc. (174 mandaty). Dalej jest PiS z wynikiem 15.9 proc. (88 mandatów). Kolejna jest Konfederacja z poparciem 13,5 proc. (71 mandatów). Czwarta jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 12,3 proc. i 63 mandaty.

ZOBACZ: Tusk wygra kolejne wybory? Poseł od Morawieckiego wprost

Lewica zyskałaby 7,8 proc. To 33 mandaty. Formacja Morawieckiego mogłaby liczyć na 7,5 proc. poparcia i 31 mandatów. Pod progiem ponownie znajdują się PSL, Partia Razem i Polska 2050.

Odsetek niezdecydowanych to 8,7 proc. Sondaż przeprowadzano w dniach 24-25 lipca 2026 roku, metodą CATI oraz CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków.

WIDEO: "Również wyginięcie dinozaurów". Müller wskazał głównych intrygantów w PiS Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk / polsatnews.pl