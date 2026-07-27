Pierwszy sondaż po rozłamie w PiS. Morawiecki namieszałby w Sejmie

Polska

Z najnowszego sondażu wynika, że gdyby potencjalna partia Mateusza Morawieckiego wystartowałaby teraz w wyborach, mogłaby liczyć na ponad 7 proc. poparcia. Przekłada się to na około 30 mandatów w Sejmie.

Mateusz Morawiecki w okularach otoczony przez dziennikarzy z mikrofonami.
PAP/Radek Pietruszka
Według najnowszego badania potencjalna partia Morawieckiego dostałaby się do Sejmu

Sondażownia United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski przygotowała dwa warianty badania. Pierwszy zakłada poparcie komitetów bez uwzględnienia potencjalnej partii Mateusza Morawieckiego.

 

W takim scenariuszu zwycięża Koalicja Obywatelska z wynikiem 29,4 proc. W badaniu wskazano też przeliczenie wyniku na mandaty w Sejmie, według modelu aproksymacyjnego profesora Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który bazuje na danych historycznych. Typowy błąd szacunku tej metody wynosi od 3 do 5 mandatów.

 

KO mogłaby liczyć na 175 mandatów. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 21,5 proc, co przekłada się na 123 posłów. Trzeci wynik notuje Konfederacja z 14,5 proc., czyli 76. mandatami w Sejmie.

 

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Tuż za podium plasuje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 12 proc., co daje 59 miejsc w niższej izbie parlamentu. Za Braunem jest Lewica z wynikiem 7,2 proc., który przekłada się na 27 mandatów. Pod progiem wyborczym są Polskie Stronnictwo Ludowe (3.1 proc.), Partia Razem (2 proc.) i Polska 2050 (0,6 proc.).

Nowy sondaż. Mateusz Morawiecki z partią w Sejmie

Drugi wariant sondażu zakłada start ugrupowania Mateusza Morawieckiego pod nazwą "Rozwój + Wy".

 

W takim zestawieniu znów wygrywa KO i notuje 28,5 proc. (174 mandaty). Dalej jest PiS z wynikiem 15.9 proc. (88 mandatów). Kolejna jest Konfederacja z poparciem 13,5 proc. (71 mandatów). Czwarta jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 12,3 proc. i 63 mandaty.

 

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Lewica zyskałaby 7,8 proc. To 33 mandaty. Formacja Morawieckiego mogłaby liczyć na 7,5 proc. poparcia i 31 mandatów. Pod progiem ponownie znajdują się PSL, Partia Razem i Polska 2050.

 

Odsetek niezdecydowanych to 8,7 proc. Sondaż przeprowadzano w dniach 24-25 lipca 2026 roku, metodą CATI oraz CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków.

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jk / polsatnews.pl
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