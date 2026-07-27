"Nowy Morawiecki" i łagodna frakcja w PiS. "Taki jest plan"

Prowadzący "Najważniejsze pytania" zapytali w poniedziałek redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej" o nową rolę Marcina Ociepy w obozie PiS. Polityk kojarzony dawniej ze środowiskiem Porozumienia Jarosława Gowina został wskazany na stanowiska wicemarszałka Sejmu przez swoje ugrupowanie. Wcześniej formacja typowała do tej funkcji Elżbietę Witek, jednak tę kandydaturę zablokował obóz rządzący.

Marcin Ociepa na wicemarszałka Sejmu. "PiS stara się złagodzić rozłam"

Przemysław Szubartowicz zasugerował, że Jarosław Kaczyński chciałby wybudować nową "frakcję łagodną" w PiS. Padło pytanie czy prezes "chce stworzyć nowego Morawieckiego" z Marcina Ociepy. - Taki jest plan. Błaszczak ogłosił, że będzie to merytoryczna i umiarkowana kandydatura. Ewidentnie PiS stara się ten niesmak z rozłamem załagodzić - odparł Szułdrzyński.

ZOBACZ: "Decyzja kierownictwa PiS zapadła". Rzecznik o ultimatum dla Morawieckiego

Zdaniem naczelnego "Rz" mamy do czynienia "z całym oceanem niekonsekwencji niekonsekwencji". - Kaczyński wielokrotnie zgłaszał kandydaturę Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Posłowie KO, Lewicy i Polska 2050 mieli z nią takie złe doświadczenie, gdy ona była marszałkiem, że powiedzieli "nie". Im bardziej oni byli przeciw, tym bardziej Kaczyński mówił "tylko Elżbieta Witek i nie zmienimy kandydata". Po 36 miesiącach tej kadencji jednak zmienili - wyjaśnił na antenie Polsat News.

"Prawica pęka". Koniec hegemonii Jarosława Kaczyńskiego?

Gość programu "Najważniejsze Pytania" powiedział, że jego zdaniem po rozłamie w PiS prawa strona sceny politycznej w Polsce ulegnie zmianom, a Jarosław Kaczyński straci w niej pozycję hegemona.

- Prawica pęka. Mamy do czynienia z końcem prawicy, której hegemonem był Jarosław Kaczyński. To nie jest koniec PiS i Kaczyńskiego. Jest to koniec dotychczasowej konfiguracji na prawicy, w której Kaczyński miał największy folwark, a inni wokół tego krążyli - powiedział dziennikarz.

ZOBACZ: Morawiecki wydał odezwę do Polaków, nawiązał do Kaczyńskiego. "Nie rozumiem"

Przytoczył najnowsze sondaże, z których wynika, że PiS może liczyć na 15-17 proc. poparcia, a nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego na 5-7 proc. głosów wyborców.

PiS wystawia nowego kandydata na wicemarszałka Sejmu

Przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział, że jego ugrupowanie zgłosiło Marcina Ociepę na nowego kandydata na wicemarszałka Sejmu. - Poinformowałem marszałka, że klub PiS złoży wniosek o uzupełnienie prezydium Sejmu o naszego kandydata - powiedział Mariusz Błaszczak.

Były szef MON stwierdził na platformie X, że Ociepa jest "twarzą prorozwojowego, umiarkowanego konserwatyzmu". Kandydatura ta została ogłoszona kilka dni po rozpadzie w PiS. W piątek Kaczyński poinformował, że około "30-kilku" parlamentarzystów zrezygnowało z członkostwa w partii po tym, jak nie podpisali deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną.

ZOBACZ: Rozmowy ostatniej szansy. Koniec spotkania Morawieckiego z Kaczyńskim

W sporze chodziło głownie o środowisko skupione wobec stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez Mateusza Morawieckiego. Przekonywał on, że do końca zabiegał o utrzymanie jedności partii. Jego stowarzyszenie tworzy 40 posłów, trzech europarlamentarzystów oraz senator. W poniedziałek ze stowarzyszenia wyłamał się poseł Grzegorz Lorek, który miał powrócić do PiS.