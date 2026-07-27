Przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że jego ugrupowanie zgłosiło Marcina Ociepę na nowego kandydata na wicemarszałka Sejmu. - Poinformowałem marszałka, że klub PiS złoży wniosek o uzupełnienie prezydium Sejmu o naszego kandydata - powiedział Mariusz Błaszczak.

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Dodał, że tym razem nie została zaproponowana Elżbieta Witek, gdyż zmaga się ona z problemami zdrowotnymi. - Jest bardzo prawdopodobne, że przez kilka miesięcy będzie wyłączana z aktywności. Naszym kandydatem jest minister Marcin Ociepa (był wiceministrem obrony - red.) - wskazał polityk.

Nowy wicemarszałek z PiS? Nieoczekiwana decyzja partii

Wyjaśnił ponadto, że "Włodzimierz Czarzasty przyjął to do wiadomości i teraz wszystko jest w jego rękach". - Zależy nam, aby jak najszybciej ten wniosek został poddany pod głosowanie w Sejmie - wskazał, przypominając, że wakat w prezydium Sejmu jest teraz dla Prawa i Sprawiedliwości.

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Decyzja ta - jak podkreślił - wynika z "dotychczasowej aktywności" Ociepy. - Współpracowałem z panem ministrem przez wiele lat w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia roli wicemarszałka Sejmu - wskazał Błaszczak dodając, że "jest środowisku PiS od lat".

Marcin Ociepa kandydatem PiS na wicemarszałka Sejmu

W 2023 roku PiS jako swoją kandydatkę na wicemarszałka Sejmu zgłosił Elżbietę Witek. Nie uzyskała jednak wystarczającego poparcia wśród posłów. Jarosław Kaczyński mówił wówczas, że decyzja o poparciu dla Witek jest absolutnie ostateczna i "nie będzie innego kandydata".

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Błaszczak o wyborze Ociepy na wicemarszałka Sejmu przekazał kilka dni po rozpadzie w PiS. W piątek Kaczyński poinformował, że około "30-kilku" parlamentarzystów zrezygnowało z członkostwa w partii po tym, jak nie podpisali deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną.

W sporze chodziło głownie o środowisko skupione wobec stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez Mateusza Morawieckiego. Przekonywał on, że do końca zabiegał o utrzymanie jedności partii. Jego stowarzyszenie tworzy 40 posłów, trzech europarlamentarzystów oraz senator.