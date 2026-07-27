Informacja o niezłożeniu oświadczeń w sprawie stowarzyszeń przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika została potwierdzona przez osoby związane z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości - przekazała Wirtualna Polska. "Będzie zaskoczenie, bo jeszcze dwóch europosłów nie złożyło oświadczenia, ale nie z powodu przynależności do byłego premiera" - powiedział jeden z rozmówców portalu.

Sprawa zatem nie ma to bezpośredniego związku ze stowarzyszeniem "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego. Z kolei komitet polityczny PiS, który zajmie się sytuacją polityków, którzy nie podpisali wymaganych przez kierownictwo partii oświadczeń o przynależności ma zebrać się we wtorek.

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Jeden z rozmówców związanych z Nowogrodzką przyznał, że sytuacja stawia partię w trudnym położeniu. - Jutro zbiera się komitet Polityczny, który ma stwierdzić wygaśnięcie członkostwa w PiS ludzi Morawieckiego, ale pytanie, co zrobić w ich przypadku - powiedział.

Według nieoficjalnych informacji, Kamiński i Wąsik nie planują przejścia do środowiska Mateusza Morawieckiego. Jeden z jego stronników przekazał, że obaj politycy mają być niezadowoleni z obowiązku podpisywania deklaracji lojalności wobec partii.

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- Oni się wkurzyli, że ktoś każe im jakieś lojalki podpisywać. Wedle mojej wiedzy to nie chodzi o to, że chcą do nas dołączać. Takich parlamentarzystów, którzy denerwują się na to, co się dzieje, jest cała masa - stwierdził inny rozmówca, związany z byłym premierem.

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Kierownictwo PiS ma przygotowywać się do uporządkowania sytuacji po odejściu grupy związanej z Morawieckim. W pierwszej kolejności ma zostać potwierdzone wygaśnięcie członkostwa około 40 polityków określanych jako "rozłamowcy", którzy mają opuścić liczący obecnie 186 posłów klub parlamentarny PiS.



Według rozmówców portalu politycy PiS spodziewają się, że kolejnym krokiem środowiska byłego premiera będzie utworzenie własnego klubu parlamentarnego. Następnie politycy mieliby zabiegać m.in. o przydział pomieszczeń sejmowych oraz funkcję wicemarszałka Sejmu.

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Jeden z polityków PiS związanych z frakcją "maślarzy" ocenił również, że środowisko Morawieckiego może wykorzystać zaplanowane na piątek wydarzenie określane jako "grill" do ogłoszenia kolejnych decyzji. - Może na przykład zapowiedzą powstanie nowej partii - przekazał.