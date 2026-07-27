Przez Polskę przechodzą gwałtowne burze, które dały się już we znaki mieszkańcom Małopolski oraz Podkarpacia. Z informacji przekazanych przez kpt. Huberta Ciepłego, rzecznika KW PSP w Krakowie, wynika, że do godz. 14:00 małopolscy strażacy otrzymali 74 zgłoszenia związane ze skutkami nawałnic.

Nawałnica zrywała dachy z budynków. Straty w Małopolsce i na Podkarpaciu

Najniebezpieczniej było w Borusowej w powicie dąbrowskim, gdzie wichury spowodowały poważne zniszczenia. - Dwa zerwane dachy z budynków mieszkalnych i trzy zerwane częściowo z budynków gospodarczych - wymieniał kpt. Ciepły. Mimo, że uderzenie nawałnicy było bardzo gwałtowne, to nikt nie ucierpiał.

Najczęściej strażacy interweniowali w samym Krakowie - 38 razy. Sporo pracy mają też służby z Dąbrowy Tarkowskiej. Działania polegają głownie na udrażnianiu przepustów oraz usuwaniu połamanych gałęzi z dróg. W wielu miejscach, które nawiedziły burze, ulewom i silnym porywom wiatru towarzyszyły też gradobicia.

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Ze skutkami burz zmagają się też strażacy z woj. podkarpackiego. - Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi, drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych - przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marcin Betleja. Strażak podkreślił, że w wyniku nawałnic nikt nie odniósł obrażeń.

W związku z niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi strażacy ponawiają apele o dbanie o bezpieczeństwo własne i innych. - Jeżeli są zapowiadane burze, zostańmy w domach. Tam jesteśmy najbezpieczniejsi - zaznaczył rzecznik. Służby przypominają o konieczności uprzątnięcia balkonów i tarasów z przedmiotów, które silny wiatr mógłby porwać i przemieścić, stwarzając zagrożenie dla przechodniów.

Ostrzeżenia IMGW dla połowy Polski, a alert RCB w czterech województwach

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, oraz częściowo dla pomorskiego, śląskiego i łódzkiego.

Według Instytutu na wskazanych terenach wystąpią burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie należy spodziewać się również gradu. Alerty zaczną obowiązywać w poniedziałek od godz. 10.00 i potrwają najpóźniej do godz. 19.00 tego samego dnia.

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Dodatkowo IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia dla północnej części województwa podkarpackiego oraz dla części lubelskiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do około 80 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscowo możliwy będzie również grad. Alerty zaczną obowiązywać w poniedziałek o godz. 13.00 i potrwają do godz. 19.00.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców województwa podkarpackiego alert o treści: "Uwaga! Dziś (27.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni". Alert RCB został wysłany także do odbiorców przebywających na terenie woj.: lubelskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.