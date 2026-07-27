Morawiecki zapowiada nowe kroki. "Zrobię to bardzo szybko"

Polska

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zrezygnuje z funkcji szefa partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). - Zrobię to może nawet bardzo szybko - przekazał. Zastrzegł jednocześnie, że - jeśli zostanie poproszony o pozostanie na stanowisku - to rozważy, co dalej.

Mateusz Morawiecki w garniturze i okularach wychodzi z samochodu.
PAP/Paweł Supernak
Mateusz Morawiecki zapowiedział rezygnację z funkcji szefa EKR

O rezygnacji z funkcji szefa EKR Morawiecki poinformował w poniedziałek wieczorem w rozmowie z Kanałem Zero. - Jestem szefem partii EKR. Zamierzam złożyć rezygnację z tej partii. Zrobię to może nawet bardzo szybko, (...) chyba że zostanę poproszony o kontynuowanie, to wtedy rozważę, co dalej - powiedział.

Mateusz Morawiecki zapowiedział rezygnację z funkcji szefa EKR

Jak tłumaczył, rola przewodniczącego partii EKR została "przypisana do drugiej największej partii (PiS) w ramach EKR-u". Nawiązał do powołanego przez niego stowarzyszenia Rozwój Plus. - Nasza delegacja, jeśli taką założymy, na pewno nie będzie drugą największą, więc warto w takich sytuacjach zachować się honorowo - zaznaczył.

 

Morawiecki został wybrany na szefa partii EKR przez aklamację na początku stycznia zeszłego roku. Jego kandydaturę zgłosiła premier Włoch Giorgia Meloni.

 

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EKR to europejska partia polityczna o orientacji prawicowej. Należą do niej także m.in. czeska Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) i Szwedzcy Demokraci. Partią partnerską EKR są amerykańscy Republikanie.

Rozłam w PiS. Członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus poza partią

W ubiegły czwartek o północy upłynął termin ultimatum, jakie kierownictwo PiS postawiło parlamentarzystom ugrupowania na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność "o charakterze politycznym" - pod groźbą wykluczenia z partii. Chodziło głównie o stowarzyszenie Morawieckiego Rozwój Plus.

 

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że grupa polityków partii zrezygnowała z członkostwa w niej, wiedząc, z czym wiąże się niepodpisanie. We wtorek o godz. 17 Komitet Polityczny PiS ma zatwierdzić decyzje.

 

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Po piątkowym oświadczeniu prezesa PiS Morawiecki informował, że w skład jego środowiska wchodzi "40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów". Politycy związani z Morawieckim podkreślali, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a oświadczenie nie dotyczyło przynależności do partii. Morawiecki i jego stronnicy twierdzili też, że to "intryganci" chcą "wypchnąć" ich z PiS.

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Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
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