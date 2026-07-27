Michał Szułdrzyński w "Najważniejszych pytaniach". Oglądaj od 18:00

Polska

Gościem poniedziałkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" Michał Szułdrzyński. Rozmowę poprowadzą Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak. Transmisja od godz. 18.00 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Dwoje prowadzących program "Najważniejsze pytania": Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak, na tle grafiki z logo programu.
Polsat News
Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak poprowadzą "Najważniejsze pytania"

Poprzednie odcinki programu są dostępne tutaj.

 

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi są najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

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Michał Blus / wka / polsatnews.pl
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