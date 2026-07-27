Michał Szułdrzyński w "Najważniejszych pytaniach". Oglądaj od 18:00
Polska
Gościem poniedziałkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" Michał Szułdrzyński. Rozmowę poprowadzą Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak. Transmisja od godz. 18.00 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak poprowadzą "Najważniejsze pytania"
Poprzednie odcinki programu są dostępne tutaj.
"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi są najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.Czytaj więcej