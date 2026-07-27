Marcin Bosacki w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15

Polska

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki (KO) będzie odpowiadał na pytania Marka Tejchmana w poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i polsatnews.pl.

Mężczyzna w garniturze i okularach siedzi przed ekranem z widokiem na nocne miasto.
Polsat News
Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki w programie "Gość Wydarzeń"

W drugiej części programu "Gość Wydarzeń" pojawi się Wanda Buk z Kancelarii Prezydenta RP. 

 

Wcześniejsze odcinki programu dostępne TUTAJ.

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Artur Pokorski / wka / polsatnews.pl / Polsat News
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