Marcin Bosacki w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki (KO) będzie odpowiadał na pytania Marka Tejchmana w poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i polsatnews.pl.