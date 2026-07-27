Marcin Bosacki w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15
Polska
Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki (KO) będzie odpowiadał na pytania Marka Tejchmana w poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i polsatnews.pl.
Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki w programie "Gość Wydarzeń"
W drugiej części programu "Gość Wydarzeń" pojawi się Wanda Buk z Kancelarii Prezydenta RP.
Wcześniejsze odcinki programu dostępne TUTAJ.Czytaj więcej