O ujawnieniu grupy poinformowało w poniedziałek Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP).

"NABU i SAP ujawniły zorganizowaną grupę przestępczą, na której czele stał były sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy. Jej członkowie przywłaszczyli środki przekazane przez zagranicznych obywateli i darczyńców na wsparcie Ukrainy na początku pełnowymiarowej inwazji Rosji, a następnie legalizowali je za pośrednictwem centrów konwersji gotówkowej" - ogłoszono w komunikacie.

NABU i SAP wyjaśniły, że przywódca grupy przekonywał międzynarodowych darczyńców oraz podległych mu pracowników ukraińskich placówek dyplomatycznych za granicą, aby kierowali pomoc finansową na rachunek bankowy kontrolowanej przez niego organizacji społecznej.

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"Następnie środki przelewano na rachunki kontrolowanych jednoosobowych przedsiębiorców oraz osób prawnych, które przekazywały je do centrów konwersji w celu wypłaty w gotówce. Wyprane pieniądze uczestnicy procederu przeznaczali na własne wzbogacenie" - podkreślono w komunikacie.

"Dotychczas śledczy ustalili, że zalegalizowano w ten sposób środki o łącznej wartości ponad 37 mln hrywien (około 1,28 mln dolarów według kursu z czasu popełnienia przestępstwa, czyli ponad 4,5 mln zł - red.)" - przekazały NABU i SAP.

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Ujawniły, że wśród podejrzanych są: były sekretarz stanu MSZ Ukrainy w latach 2020–2024, który był organizatorem procederu, były szef aparatu sekretarza stanu MSZ, który dziś jest pracownikiem służby dyplomatycznej, doradca byłego ministra spraw zagranicznych oraz księgowy tej nielegalnej organizacji.

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MSZ Ukrainy oświadczyło, że wykrycie grupy stało się możliwe dzięki przeprowadzonemu w ministerstwie audytowi wewnętrznemu.

"W MSZ zawsze obowiązywała i nadal obowiązuje zasada zerowej tolerancji dla przejawów bezprawnej działalności, w szczególności naruszeń o charakterze korupcyjnym. Ministerstwo nigdy nie chroniło osób podejrzanych. Dzisiejsze informacje NABU są również częściowo rezultatem wewnętrznego audytu MSZ oraz współpracy resortu z organami ścigania" - podkreślono w ministerstwie.

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Media ustaliły, że od lipca 2020 roku do listopada 2024 roku stanowisko sekretarza stanu MSZ zajmował Ołeksandr Bańkow.

Według informacji Centrum Przeciwdziałania Korupcji wśród podejrzanych są również: były szef aparatu MSZ, a obecnie doradca Stałego Przedstawicielstwa Ukrainy przy Biurze ONZ w Genewie Ramiz Ramazanow, szef organizacji społecznej "Centrum Wspierania Współpracy Międzynarodowej" Władysław Reznikow, a także księgowy, którego nazwiska nie ujawniono.