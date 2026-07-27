Serwis money.pl opisał, iż odpowiadający za ustawę o najmie krótkoterminowym wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś zarabiał na wynajmie mikrokawalerek w łódzkiej kamienicy. Dwa tygodnie przed wejściem do rządu poseł PSL (obecnie klub Centrum) sprzedał dwa lokale swojemu bratu - księdzu Dariuszowi Rasiowi. Trzeci przypadł byłej żonie przy podziale majątku.

- Przeczytałem ten artykuł. Jest nieprawdziwy. To manipulacje, do których odniosłem się w oświadczeniu - odpowiada Ireneusz Raś w rozmowie z Polsat News.

- Od ponad 20 lat składam oświadczenia majątkowe, z których wszystko wynika - twierdzi Raś. Reporter Polsat News Grzegorz Urbanek pytał czy nie doszło do konfliktu interesów. - Jeśli chodzi o proces legislacyjny, był prowadzony transparentnie. Jest cały zestaw informacji na stronach departamentu ministerstwa - podkreśla polityk.

Ireneusz Raś odpowiada na zarzuty: Nie łamałem prawa

Dziennikarz dopytywał, czy Raś miał mikrokawalerki i umowę z firmą, która zajmowała się wynajmem krótkoterminowym. - Wynająłem firmie moje dwie nieruchomości w Łodzi, na okres pięciu lat, na długi termin - odparł wiceminister.

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Zapewnił, że nie ma nic do ukrycia. - Nie interesuje mnie czy to są mojego brata mieszkania, czy moich bliskich, czy Kowalskiego, Nowaka. Ten proces musi się zakończyć rejestracją, porządkiem, wyeliminowaniem szarej strefy - mówił o pracach nad ustawą o najmie krótkoterminowym.

Szymon Jadczak, autor artykułu o Rasiu, twierdzi, że firma, której Raś wynajął mieszkania, nie zgłosiła ich do rejestru w urzędzie miasta. - Były wynajęte na okres pięciu lat. Czy ja mam opowiadać o innych przedsiębiorcach? Ja od tego nie jestem. Jeśli ten redaktor od tego jest, niech sprawdza wszystkich czy łamali prawo. Ja nie łamałem, nie mam konfliktu interesów, pracuję rzetelnie - podkreślił Ireneusz Raś.

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jk / wka / polsatnews.pl